«Контейнер» 2021: рецензия на сериал с Оксаной Акиньшеной

13:48 14.09.2021

Рецензия на сериал «Контейнер» 2021 года — жёсткий триллер в лучших традициях скандинавских детективов.

9 сентября — дата выхода первого эпизода восьмисерийной драмы видеосервиса START «Контейнер» с Оксаной Акиньшиной в главной роли. Режиссёр Максим Свешников и сценаристы Алексей Ляпичев и Николай Муратов, известные по драмеди Старта «257 причин, чтобы жить» о девушке, победившей рак, снова играют на поле общественного табу, рассматривая новой работе тему суррогатного материнства. Добрая половина продюсерской и авторской группы — бывшие квнщики, но «Контейнер» максимально далёк от мира смешных и находчивых. Это жёсткий холодный триллер в лучших традициях скандинавских детективов, приправленный щедрой порцией российской безнадёжности. Первые отзывы на сериал «Контейнер» интригуют своей доброжелательностью. Пока для домашнего просмотра доступны два первых эпизода, новые серии будут выходить еженедельно по четвергам. Сериал «Контейнер» (+18) можно смотреть прямо сейчас в онлайн-кинотеатре Okko бесплатно 7 дней при оформлении подписки (ознакомьтесь с условиями акции).

27-летняя жительница спального района Москвы Александра (Оксана Акиньшина) мечтает жить в Испании, и уже скоро женщина сможет позволить себе покупку заграничной недвижимости. Через месяц с небольшим Саша родит ребёнка для обеспеченной пары, причём по платиновому контракту наша героиня не имеет права знакомиться со своими заказчиками. Так даже спокойнее: Саша не самый общительный человек с ограниченным набором социальных связей. Кроме мамы Вали (Юлия Ауг), неодобряющей способ заработка дочери, и младшей сестры (Мария Лобанова), которая с этой мамой постоянно конфликтует, наша героиня общается лишь с соседом Виталиком — сексуальным, но не желанным партнёром. В нарушение условий контракта биологические родители ребёнка находят суррогатную мать и приглашают провести последний месяц беременности в комфорте их семейного особняка на Рублёвке. Александра собиралась отказаться, но после того как загадочный Игорь — мужчина из её тёмного прошлого — появился на пороге, девушка решила, что будет безопаснее переехать за город. С первых дней на новом месте стало понятно, что Саша попала в ловушку, из которой невозможно выбраться. Она больше не человек, а контейнер, внутри которого хранится собственность всесильных хозяев загородного дома.

Вместе с Акиньшиной в сериале снялись замечательные актёры: Филипп Янковский, Мария Фомина, Артём Быстров и Юлия Ауг. Одна из любимых артисток Кирилла Серебренникова Ауг продемонстрировала высочайший профессионализм. Её Валя — узнаваемая постсоветская мать. Нервная пассивно-агрессивная интонация женщины станет триггером для тысяч зрителей, столкнувшихся в детстве с не самыми гуманными способами воспитания. Также отлично справилась со своей актёрской задачей Мария Фомина. Марина — многогранный переменчивый персонаж — вызывает в зрителях бурю самых разнообразных чувств, от сочувствия до презрения.

И в заключение пара слов о главной героине. Сильная, грубая и надломленная Саша идеально попадает в сложившееся амплуа Оксаны Акиньшиной. Непробиваемая отстранённость очень роднит Сашу с эмоционально замороженными персонажами современных скандинавских сериалов. О шведско-датском источнике вдохновения начинаешь задумываться после первых же кадров с их холодной цветовой палитрой. Кстати, оператор сериала петербуржец Илья Авербах работал над многосерийным детективом «Мост» — российской адаптацией самого успешного скандинавского сериала 2010-х.

Съёмки сериала прошли в 2020-м, и именно в этот год тема суррогатного материнства стала в России особенно актуальной, когда десятки иностранных родителей не смогли воссоединиться со своими малышами, рождёнными русскими сурмамами. Впрочем, провокационная завязка плавно съезжает с социально-этического на личный план. Спорный источник заработка героини — всего лишь оригинальный сюжетный крючок, на который героиня попала вместе со зрителями. Авторов шоу не слишком волнует этичность вопроса рождения за деньги, куда интереснее разобраться, как Саша, выполняющая функцию контейнера для вынашивания чужого ребёнка, сможет выбраться из рублёвской ловушки. И есть ли вообще оттуда выход?