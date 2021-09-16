Документы дошкольников и первоклассников Москвы станут электронными
Столичные власти переведут в электронный формат все личные дела поступающих в детские сады и школы детей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
По ее словам, тем самым власти Москвы стараются максимально упростить жизнь для родителей московских школьников.
"Теперь не нужно будет приносить справки в бумажном виде и ксерокопии документов для формирования личного дела ребенка. Это должно освободить семьям несколько часов перед началом учебного года", - пояснила Ракова.
В случае перехода из одной школы в другую личное дело ребенка автоматически будет передано в новую организацию. Личные дела тех, кто уже посещает детский сад или учится в школе, будут переводиться в электронный формат в течение года.
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Потом будут продавать базу педофилам за большие деньги, ну и черным трнсплантолагам. Именно поэтому их самые маленькие интересуют.
очень хорошо, можно будет контролировать обучение детей мигрантов.
А кто ПРОСИЛ "Московские власти" об этом??? Наоборот, родительская общественность
неоднократно просила, взывала, требовала - отменить дистанционку, сохранить все "традиционные" формы обучения. Но нет. Мэр Собянин гнёт свою нетрадиционную ориентацию. Вопреки воле москвичей. Он вообще плюёт на москвичей с высокой колокольни. Травит и запугивает увольнением несогласных вакцинироваться. Вводит принудительные меры - котрые строго АНТИ конституционны. Отнимает у граждан их ЗАКОННОЕ ПРАВО получать услуги в ОБЫЧНОМ не электронном виде. Теперь отнимает это же право и у наших детей!
Это - антиконституционный беспредел Сергея Собянина.
P.S. А ещё ему "мало мигрантов"....
"- Видишь ли, я ведь очень важное лицо. Шмутциг фон Дрек - человек, с которым следует считаться, и они очень скоро это поймут. Они думают, что им все сойдет с рук, но не тут-то было. Ошибка, говорят они, самая обыкновенная ошибка: магнитная лента порвалась, а когда се склеивали, то крошечный - совсем крошечный - кусочек отрезали, и именно на этом кусочке были записаны все мои данные, но я-то впервые узнал об этом, когда в конце месяца не пришла моя зарплата, и я пошел, чтобы справиться, в чем дело, а они заявили, будто никогда не слышали обо мне. Но это невозможно: фон Дрек - старинное и славное имя, я служил эшелонным менеджером уже в двадцать два года, у меня было триста пятьдесят шесть подчиненных в отделе бумажных скрепок 89-го филиала конторского обеспечения. Поэтому им не следовало делать вид, будто они меня знать не знают, пусть даже я позабыл свое удостоверение дома в другом кармане, и уж никак не следовало в мое отсутствие выбрасывать из квартиры все имущество под предлогом, что она была сдана несуществующей личности. Я бы доказал, кто я такой, будь при мне удостоверение... Ты не видал моего удостоверения?"
Чем плохи элетронные документы?
1. Возможность утечки.
2. Излишняя прозрачность - прсторонние могут увидеть успеваемость и заболеванемость ребенка, данные о месте жительства и родителях.
3. У кого из старших поколений есть данные из садика или школы, кроме аттестата? Ни у кого! А здесь вся информация о человеке пудет храниться пожизненно. Как сказал 2 года назад бывший цифровой министр Акимов: "От первого вздоха до гробовой доски все надо отрегулировать".