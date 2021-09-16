Документы дошкольников и первоклассников Москвы станут электронными

10:57 16.09.2021

Столичные власти переведут в электронный формат все личные дела поступающих в детские сады и школы детей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

По ее словам, тем самым власти Москвы стараются максимально упростить жизнь для родителей московских школьников.

"Теперь не нужно будет приносить справки в бумажном виде и ксерокопии документов для формирования личного дела ребенка. Это должно освободить семьям несколько часов перед началом учебного года", - пояснила Ракова.

В случае перехода из одной школы в другую личное дело ребенка автоматически будет передано в новую организацию. Личные дела тех, кто уже посещает детский сад или учится в школе, будут переводиться в электронный формат в течение года.