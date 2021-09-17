825 автобусов и 12 поездов доставят из ДНР в Россию голосующих на выборах
Жители Донецкой Народной Республики, получившие гражданство России, смогут принять участие в выборах депутатов Госдумы онлайн или на участках в Ростовской области, сообщает Телеграм-канал ДНР Онлайн.
Для поездки в Ростовскую область в период с 17 по 19 сентября будет организован трансфер на избирательные участки. С этой целью запланировано 825 автобусных рейсов и 12 железнодорожных пассажирских поездов.
Фото: t.me/s/dnronline
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин уже принял участие в дистанционном электронном голосовании в пятницу, 17 сентября.
"Это поистине историческое событие для всего Донбасса. У нас как, с одной стороны, жителей Донбасса и, с другой стороны, как граждан Российской Федерации впервые появилась возможность проголосовать за депутатов Государственной Думы Российской Федерации... Почему это нужно? Все просто. Мы сегодня и в последующие два дня выбираем свое будущее, будущее своих детей и вообще будущее нашей большой Родины – России", – заявил Денис Пушилин.
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А зачем, почему нельзя организовать местные участки и привезти только бюллетени.
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С другой стороны, если многие решат остаться ...
В Сибирь!Миллионики строить!
Мы сегодня и в последующие два дня выбираем свое будущее, будущее своих детей и вообще будущее нашей большой Родины – России", – заявил Денис Пушилин.//////////////
Из российской банковской системы исчезло четыре триллиона рублей
Что произошло?
Банкротство нескольких сотен банков и пенсионных фондов, состоявшееся в последние годы, оставило в финансовой системе России «дыру» размером почти 4 триллиона рублей, сообщает finanz.ru.
Реальная стоимость активов 414 финансовых организаций, ликвидацией которых занимается Агенство по страхованию вкладов, составляет лишь 15% от указанной на балансе, сообщил РИА Новости в четверг первый заместитель гендиректора АСВ Андрей Мельников.
Из 4,7 триллиона рублей активов только примерно 700 млрд подкреплены реальной стоимостью, а остаток - 85% - де-факто просто «нарисован».
У банков, которые попали на ликвидацию в последнее время, показатель стоимости активов гораздо выше и достигает 50%, а в некоторых случаях даже 80%, рассказал Мельников.
Но есть до сих пор банки, которые не могут расплатиться даже с кредиторами первой очереди. «Не совсем "пустышки", но близко», - сказал Мельников.
Чтобы найти деньги в карманах бывших собственников, часто покидающих Россию в направлении Лондона или Монаков, АСВ ввело новую процедуру привлечения к субсидиарной ответственности: банкиры и топ-менеджеры, раскрывшие информацию о конечных бенефициарах и об имуществе, смогут рассчитывать на смягчение наказания.
За чей счет?
Вся "едрень" и ворьё "за ценой не постоит","скинутся" на поезда и автобусы,только бы усидеть в "отстойниках",воруя и бездельничая.