825 автобусов и 12 поездов доставят из ДНР в Россию голосующих на выборах

© KM.RU, Алексей Белкин

Жители Донецкой Народной Республики, получившие гражданство России, смогут принять участие в выборах депутатов Госдумы онлайн или на участках в Ростовской области, сообщает Телеграм-канал ДНР Онлайн.

Для поездки в Ростовскую область в период с 17 по 19 сентября будет организован трансфер на избирательные участки. С этой целью запланировано 825 автобусных рейсов и 12 железнодорожных пассажирских поездов.

Фото: t.me/s/dnronline

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин уже принял участие в дистанционном электронном голосовании в пятницу, 17 сентября.

"Это поистине историческое событие для всего Донбасса. У нас как, с одной стороны, жителей Донбасса и, с другой стороны, как граждан Российской Федерации впервые появилась возможность проголосовать за депутатов Государственной Думы Российской Федерации... Почему это нужно? Все просто. Мы сегодня и в последующие два дня выбираем свое будущее, будущее своих детей и вообще будущее нашей большой Родины – России", – заявил Денис Пушилин.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.09.2021, 15:05
    Гость: blog2038,.

    А зачем, почему нельзя организовать местные участки и привезти только бюллетени.
    .
    С другой стороны, если многие решат остаться ...

  3. 17.09.2021, 14:46
    Гость: Будущее уже не за горами!

    Мы сегодня и в последующие два дня выбираем свое будущее, будущее своих детей и вообще будущее нашей большой Родины – России", – заявил Денис Пушилин.//////////////
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  5. 17.09.2021, 14:33
    Гость: шаман

    Вся "едрень" и ворьё "за ценой не постоит","скинутся" на поезда и автобусы,только бы усидеть в "отстойниках",воруя и бездельничая.

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