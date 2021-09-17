825 автобусов и 12 поездов доставят из ДНР в Россию голосующих на выборах

13:06 17.09.2021

Жители Донецкой Народной Республики, получившие гражданство России, смогут принять участие в выборах депутатов Госдумы онлайн или на участках в Ростовской области, сообщает Телеграм-канал ДНР Онлайн.

Для поездки в Ростовскую область в период с 17 по 19 сентября будет организован трансфер на избирательные участки. С этой целью запланировано 825 автобусных рейсов и 12 железнодорожных пассажирских поездов.

Фото: t.me/s/dnronline

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин уже принял участие в дистанционном электронном голосовании в пятницу, 17 сентября.

"Это поистине историческое событие для всего Донбасса. У нас как, с одной стороны, жителей Донбасса и, с другой стороны, как граждан Российской Федерации впервые появилась возможность проголосовать за депутатов Государственной Думы Российской Федерации... Почему это нужно? Все просто. Мы сегодня и в последующие два дня выбираем свое будущее, будущее своих детей и вообще будущее нашей большой Родины – России", – заявил Денис Пушилин.