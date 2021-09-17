Блокадники и награжденные за оборону Ленинграда получат по 50 тыс. рублей

15:46 17.09.2021

Президент России Владимир Путин предложил единовременно выплатить блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда 50 тысяч рублей.

Инициатива, по словам Путина, связана с 80-летием открытия «Дороги жизни» - единственной транспортной магистралью, связывавшей город с остальной страной в военные годы.

Потенциальными получателями станут россияне, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «жителя блокадного Ленинграда», постоянно проживающих в стране, а также в прибалтийских государствах, в Абхазии, Осетии и Приднестровье, - сообщает ТАСС.

При этом Путин попросил губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и федеральные ведомства уделить внимание вопросам, связанным с оформлением выплаты, чтобы люди смогли получить ее «своевременно, без волокиты и лишних бумаг».

Путин также напомнил, что 8 сентября 1941 года сомкнулась блокада Ленинграда, а через несколько дней после того, как город был стиснут в кольце, через Ладогу открылась Дорога жизни. По его словам, эта дата, как и 22 июня 1941 года, «всегда останется для всех нас святой».