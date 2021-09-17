Блокадники и награжденные за оборону Ленинграда получат по 50 тыс. рублей
Президент России Владимир Путин предложил единовременно выплатить блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда 50 тысяч рублей.
Инициатива, по словам Путина, связана с 80-летием открытия «Дороги жизни» - единственной транспортной магистралью, связывавшей город с остальной страной в военные годы.
Потенциальными получателями станут россияне, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «жителя блокадного Ленинграда», постоянно проживающих в стране, а также в прибалтийских государствах, в Абхазии, Осетии и Приднестровье, - сообщает ТАСС.
При этом Путин попросил губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и федеральные ведомства уделить внимание вопросам, связанным с оформлением выплаты, чтобы люди смогли получить ее «своевременно, без волокиты и лишних бумаг».
Путин также напомнил, что 8 сентября 1941 года сомкнулась блокада Ленинграда, а через несколько дней после того, как город был стиснут в кольце, через Ладогу открылась Дорога жизни. По его словам, эта дата, как и 22 июня 1941 года, «всегда останется для всех нас святой».
Комментарии читателей Оставить комментарий
\\и всю войну он воевал на Ленинградском фронте в составе зенитной батареи\\
Если воевал - то он идет по учету личного состава,все архивы имеются в полном порядке,и при чем тут вообще какие-то госпиталя ?
Моего отца призвали в армию в 1940 году и всю войну он воевал на Ленинградском фронте в составе зенитной батареи береговой обороны Балтийского флота; был контужен и уже в 90-х обратился, как и все ветераны ВОВ, чтобы получить хоть какую-то помощь, а ему показали "шиш": архивы полевых госпиталей не сохранялись! Получилось, что ты, вроде бы, и не воевал совсем, а тут 50 тыщ ветеранам Ташкентского фронта отвалят! Звиздец - гаси свет!
Детям 5 лет того времени,сегодня,если брать 1943г.-83г.18-летним бойцам-96 лет.У нас столько не живут.Путин опоздал лет на 20!
Да какая разница для ЕдимРоссию?
"Каждый доллар в руке у другого он воспринимал как личное для себя оскорбление,"
Эти ... за каждую корейку, пронесенную из госбюджета мимо них, готовы уничтожить любого...
Сидевшим на горшках -80! Какие "Еще лет двадцать"?