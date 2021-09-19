На Камчатке и Чукотке закрылись избирательные участки
Голосование на выборах депутатов Государственной думы и региональных парламентов завершилось в Камчатском крае и Чукотском автономном округе, все избирательные участки закрылись в 20.00 местного времени (11.00 мск).
"Предварительные итоги выборов ЦИК планирует огласить в полдень по московскому времени 20 сентября", — цитирует главу Камчатской краевой избирательной комиссии Ингу Иринину РИА Новости.
Явка в регионе к 18 часам местного времени (9.00 мск) 19 сентября составила 38,72 процента. Своим избирательным правом воспользовались 90 тысяч 643 человека. Жители полуострова выбирали депутатов федерального и краевого парламента, также прошли 35 избирательных кампаний в органы местного самоуправления.
На Чукотке к 15.00 местного времени (06.00 мск) в последний день голосования явка составила 54.94 процента. При этом в одном селе округа, Нутэпэльмен, проголосовали все 58 жителей.
На территории округа проходили выборы депутатов федерального и регионального парламента, представителей органов местного самоуправления. По данным на 1 июля 2021 года, в регионе зарегистрирован 32 641 избиратель.
Комментарии читателей Оставить комментарий
по плечу и 246%!
Подпись: Элла и бурундуки.
На Камчатке и Чукотке закрылись избирательные участки, ввиду полного отсуствия избирателей все давно подались на "большую землю" но по итогам там все равно победила ЕР с большим отрывом.
То, что ЕР можно было "поздравить с победой" ещё до самих выборов, я не сомневался и тогда.
Тут очередная хохма. На обнуляшки был случай, власть устроила лотерейку участникам голосований, квартиру выиграла член УИК. Вчера Песков выиграл в лотерейку посвящённую участникам "электронного голосования".
Похоже, что они даже эти лотерейки между собой устраивают, когда сами себя выбирают.
Устроили себе не жизнь а сказку.
146% ???
вообще-то это пел Михаил Державин.