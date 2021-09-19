На Камчатке и Чукотке закрылись избирательные участки

Выборы в Государственную Думу

Голосование на выборах депутатов Государственной думы и региональных парламентов завершилось в Камчатском крае и Чукотском автономном округе, все избирательные участки закрылись в 20.00 местного времени (11.00 мск).

"Предварительные итоги выборов ЦИК планирует огласить в полдень по московскому времени 20 сентября", — цитирует главу Камчатской краевой избирательной комиссии Ингу Иринину РИА Новости

Явка в регионе к 18 часам местного времени (9.00 мск) 19 сентября составила 38,72 процента. Своим избирательным правом воспользовались 90 тысяч 643 человека. Жители полуострова выбирали депутатов федерального и краевого парламента, также прошли 35 избирательных кампаний в органы местного самоуправления.

На Чукотке к 15.00 местного времени (06.00 мск) в последний день голосования явка составила 54.94 процента. При этом в одном селе округа, Нутэпэльмен, проголосовали все 58 жителей.

На территории округа проходили выборы депутатов федерального и регионального парламента, представителей органов местного самоуправления. По данным на 1 июля 2021 года, в регионе зарегистрирован 32 641 избиратель.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 19.09.2021, 17:00
    Гость: Питон

    На Камчатке и Чукотке закрылись избирательные участки, ввиду полного отсуствия избирателей все давно подались на "большую землю" но по итогам там все равно победила ЕР с большим отрывом.

  3. 19.09.2021, 14:26
    Гость: ABCD

    То, что ЕР можно было "поздравить с победой" ещё до самих выборов, я не сомневался и тогда.
    Тут очередная хохма. На обнуляшки был случай, власть устроила лотерейку участникам голосований, квартиру выиграла член УИК. Вчера Песков выиграл в лотерейку посвящённую участникам "электронного голосования".
    Похоже, что они даже эти лотерейки между собой устраивают, когда сами себя выбирают.
    Устроили себе не жизнь а сказку.

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