На Пушкинскую площадь в Москве стянули автозаки

Фото с сайта wikimedia.org

Сразу несколько автозаков заметили очевидцы на Пушкинской площади в Москве. Об этом пишет издание Ura.ru. На видео, снятом возле площади, автозаки стоят на проезжей части за заборами, которыми огородили сквер.

Ранее 20 сентября лидер московского отделения КПРФ Валерий Рашкин написал в своем Facebook, что не согласен с результатами выборов в Госдуму и призвал сторонников выйти на Пушкинскую площадь «на народное обсуждение итогов выборов».

Политик разместил в Сети копию уведомления о проведении митинга, поданного 6 сентября в правительство Москвы. В столичной мэрии заявили, что не согласовали митинги по заявкам КПРФ на 20, 21 и 25 сентября из-за эпидемиологической обстановки.

После подсчета 95% протоколов на выборах в Госдуму, по данным ЦИК, лидирует «Единая Россия», набравшая 49,63% голосов. Следом идут КПРФ (19,20%), ЛДПР (7,48%), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (7,43%) и «Новые люди» (5,40%).

«Единая Россия» лидирует в 199 одномандатных округах, КПРФ — в девяти округах, «Справедливая Россия» — в восьми, кандидаты от ЛДПР, «Яблока», партии «Родина», «Партии Роста» и «Гражданской платформы» получили по одному мандату. Также в Думу проходят пять самовыдвиженцев.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.09.2021, 21:22
    Гость: Carlos

    Какая ещё "американская"? ГАС Выборы разрабатывалась в одном уютном техцентре ФАПСИ\ФСБ...

  2. 20.09.2021, 21:21
    Гость: Carlos

    Правильного... И внедрежа духовной скрепы в слабоотдуховленных, несознательных граждан...

Все комментарии (34)
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