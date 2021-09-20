В Алма-Ате мужчина застрелил полицейских, пытавшихся его выселить

16:29 20.09.2021

Житель одного из частных домов в Алма-Ате открыл огонь по судебным исполнителям, которые пытались выселить его по решению суда.

В результате двое полицейских и еще трое человек погибли.

«Житель дома 1967 года рождения проявил агрессию и открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции, сотрудникам ДЧС», - цитирует Informburo.kz сообщение департамента полиции города.

По информации в СМИ, погибли два офицера полиции - капитан и майор.

«Пять человек, в том числе двое полицейских, находившиеся при исполнении своих служебных обязанностей, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались», - пишет портал Tengrinews.

В настоящее время стрелявший задержан.