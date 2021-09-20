В Алма-Ате мужчина застрелил полицейских, пытавшихся его выселить
Житель одного из частных домов в Алма-Ате открыл огонь по судебным исполнителям, которые пытались выселить его по решению суда.
В результате двое полицейских и еще трое человек погибли.
«Житель дома 1967 года рождения проявил агрессию и открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции, сотрудникам ДЧС», - цитирует Informburo.kz сообщение департамента полиции города.
По информации в СМИ, погибли два офицера полиции - капитан и майор.
«Пять человек, в том числе двое полицейских, находившиеся при исполнении своих служебных обязанностей, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались», - пишет портал Tengrinews.
В настоящее время стрелявший задержан.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Скоро Казахстан будет целовать ботинки Талибану*(запрещенное четотам), и снимать любые ограничения для китайцев на владение землей и коммуникациями.
Не так давно в Сочи человек которого чиновники довели до точки убил двух приставов.
Осуждать его я не могу, в силу определённых причин. Везде в бывшем СССР таких случаев становится больше. Потому, что тезисы о демократическом обществе -фуфло, "скрепы" в лице церкви и патриотических факторов не работают- все уже давно поняли, что это не более чем инструмент манипуляции людьми. Простой человек всё чаше осознаёт, что он для этой власти не более чем пыль на ботинках.
Алматы по казахстанским меркам элитный и курортный город , господа . Надо бы узнать фамилио стрелялкина может там что´спрятано?.
Все хана ему...
А чего удивляться ? Так и поступают загнанные в угол люди. Им то чего терять ? Все равно на улицу выгонят и бомжом сделают. А так до конца жизни крыша над головой будет и казенное питание. А чего власти хотели ? Не надо людей до крайности доводить.