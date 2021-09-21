В России впервые пройдет выставка-продажа аукционного дома Sotheby's
С 23 сентября по 1 октября в залах фонда In Artibus в Москве пройдет первая в России выставка-продажа аукционного дома Sotheby's.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
«Этой осенью Sotheby’s впервые проводит выставку-продажу в Москве, и еще ни один аукционный дом не организовывал в российской столице подобное мероприятие», - отметила директор Sotheby's Россия Ирина Степанова.
Ожидается, что на выставке-продаже будут представлены 16 произведений русского искусства старых мастеров, произведения импрессионистов и современных художников, которые будут доступны для частной покупки.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"росла"бы "экономика",приехал бы к нам Сотбис? Вот и я думаю,что нет.
Раньше ворованное за бугром продавали, а теперь в открытую у нас.
Браво, Вова!
А мы уж и побежали на полусогнутых...
Ведь к нам сам Сотбиз соизволил приехать!