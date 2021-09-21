В России впервые пройдет выставка-продажа аукционного дома Sotheby's

С 23 сентября по 1 октября в залах фонда In Artibus в Москве пройдет первая в России выставка-продажа аукционного дома Sotheby's.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

«Этой осенью Sotheby’s впервые проводит выставку-продажу в Москве, и еще ни один аукционный дом не организовывал в российской столице подобное мероприятие», - отметила директор Sotheby's Россия Ирина Степанова.

Ожидается, что на выставке-продаже будут представлены 16 произведений русского искусства старых мастеров, произведения импрессионистов и современных художников, которые будут доступны для частной покупки.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 22.09.2021, 00:13
    Гость: Докатились...

    Раньше ворованное за бугром продавали, а теперь в открытую у нас.
    Браво, Вова!

  3. 21.09.2021, 22:34
    Гость: русский

    А мы уж и побежали на полусогнутых...
    Ведь к нам сам Сотбиз соизволил приехать!

Все комментарии (4)
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