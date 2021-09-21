В России впервые пройдет выставка-продажа аукционного дома Sotheby's

18:01 21.09.2021

С 23 сентября по 1 октября в залах фонда In Artibus в Москве пройдет первая в России выставка-продажа аукционного дома Sotheby's.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

«Этой осенью Sotheby’s впервые проводит выставку-продажу в Москве, и еще ни один аукционный дом не организовывал в российской столице подобное мероприятие», - отметила директор Sotheby's Россия Ирина Степанова.

Ожидается, что на выставке-продаже будут представлены 16 произведений русского искусства старых мастеров, произведения импрессионистов и современных художников, которые будут доступны для частной покупки.