ВС призвал не сажать в колонию за нетяжкие преступления из-за бедности

Верховный суд РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Верховный суд РФ призвал не сажать в колонию людей, совершивших нетяжкие преступления из-за бедности, следует из определения судебной коллегии по уголовным делам.

Суд рассмотрел жалобу на приговор жителю Ростовской области, который на лодке контрабандой перевез из Украины сигареты. Суд приговорил его к трем годам колонии. Защита дошла до ВС РФ с просьбой заменить срок на условный, сообщает РИА Новости.

В жалобе адвокат указывал на сложное материальное положение осужденного - у него больные дети, престарелые родители на иждивении, жена не работает. Сам он был грузчиком и получал 8 тысяч рублей, но потерял работу и не смог найти новую.

На свою ситуацию он пожаловался знакомому, и тот предложил за вознаграждение перевести на лодке сигареты из Украины. Осужденный согласился, предполагая, что максимум, что ему грозит, - административная ответственность за хозяйственную деятельность у границы.

Однако правоохранительные органы обвинили его в контрабанде. Мужчина раскаялся, признал вину и подробно рассказал про все обстоятельства дела. Это не спасло его от реального срока в колонии, с чем ВС РФ не согласился.

"Осужденный совершил преступление, обусловленное затруднительным материальным положением... а также с учетом условий жизни его семьи, нуждающейся в его помощи и материальной поддержке, вывод суда о невозможности его исправления без изоляции от общества нельзя признать законным и обоснованным", - сказано в определении.

Верховный суд РФ в итоге заменил срок на условный.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.09.2021, 00:37
    Гость: g

    на лодке контрабандой перевез из Украины сигареты.
    -
    в чем "преступление"-то?
    это всю жизнь называлось комерцией.

  2. 22.09.2021, 22:40
    Гость: Парацельс

    У вас представления о славянах как об умственно отсталых безвольных дебиллах))
    Им что, насильно водку в горло вливали?

  3. 22.09.2021, 22:08
    Гость: Мак

    В этой стране будешь воровать вагонами и будешь оставаться на плаву. А украдешь велосипед и полжизни проведешь в колонии.

  4. 22.09.2021, 21:57
    Гость: Старый

    "Этот джентльмен, мы признаем, убил и расчленил жертву. Но примите во внимание то, что он богат и успешен, а значит он - отличный парень! Неужели, уважаемый суд, вы приговорите такого отличного парня к смерти?"...

  5. 22.09.2021, 21:54
    Гость: Евгений В

    Этот пример открыто показал всю низость и антинародный характер всех властных органов государства РФ.

Все комментарии (16)
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