ВС призвал не сажать в колонию за нетяжкие преступления из-за бедности

18:41 22.09.2021

Верховный суд РФ призвал не сажать в колонию людей, совершивших нетяжкие преступления из-за бедности, следует из определения судебной коллегии по уголовным делам.

Суд рассмотрел жалобу на приговор жителю Ростовской области, который на лодке контрабандой перевез из Украины сигареты. Суд приговорил его к трем годам колонии. Защита дошла до ВС РФ с просьбой заменить срок на условный, сообщает РИА Новости.

В жалобе адвокат указывал на сложное материальное положение осужденного - у него больные дети, престарелые родители на иждивении, жена не работает. Сам он был грузчиком и получал 8 тысяч рублей, но потерял работу и не смог найти новую.

На свою ситуацию он пожаловался знакомому, и тот предложил за вознаграждение перевести на лодке сигареты из Украины. Осужденный согласился, предполагая, что максимум, что ему грозит, - административная ответственность за хозяйственную деятельность у границы.

Однако правоохранительные органы обвинили его в контрабанде. Мужчина раскаялся, признал вину и подробно рассказал про все обстоятельства дела. Это не спасло его от реального срока в колонии, с чем ВС РФ не согласился.

"Осужденный совершил преступление, обусловленное затруднительным материальным положением... а также с учетом условий жизни его семьи, нуждающейся в его помощи и материальной поддержке, вывод суда о невозможности его исправления без изоляции от общества нельзя признать законным и обоснованным", - сказано в определении.

Верховный суд РФ в итоге заменил срок на условный.

