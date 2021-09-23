Новый российский лоукостер назовут Citrus

13:26 23.09.2021

S7 Group, которой владеет семья Владислава Филева, определилась с названием создаваемого лоукостера — Citrus. Домен с таким именем S7 уже зарегистрировала в августе, следует из данных регистратора Ru-Center. То, что Citrus — это название нового лоукостера перевозчика, подтвердили РБК внутренние источники.

Расшифровывается название следующим образом: в названии Citrus два составляющих — city (с англ. — город) и Russia (Россия). Основная цель новой авиакомпании — перевозка пассажиров между российскими региональными центрами, минуя Москву и Санкт-Петербург, поясняла во время презентации лоукостера в конце июля 2021 года глава совета директоров S7 Group Татьяна Филева.

Главным цветом, который будет использовать Citrus, к примеру, в раскраске самолетов, станет розовый. Бюджетная авиакомпания будет перевозить пассажиров на самолетах Airbus A320neo. Первые рейсы намечены на июль 2022 года.

По информации Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), в мире на сегодня нет магистральных перевозчиков с названием Citrus. Розовый цвет в фирменном стиле авиакомпании применяют не часто. Среди существующих авиакомпаний его оттенки использует крупнейший европейский лоукостер Wizz Air.