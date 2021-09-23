Новый российский лоукостер назовут Citrus
S7 Group, которой владеет семья Владислава Филева, определилась с названием создаваемого лоукостера — Citrus. Домен с таким именем S7 уже зарегистрировала в августе, следует из данных регистратора Ru-Center. То, что Citrus — это название нового лоукостера перевозчика, подтвердили РБК внутренние источники.
Расшифровывается название следующим образом: в названии Citrus два составляющих — city (с англ. — город) и Russia (Россия). Основная цель новой авиакомпании — перевозка пассажиров между российскими региональными центрами, минуя Москву и Санкт-Петербург, поясняла во время презентации лоукостера в конце июля 2021 года глава совета директоров S7 Group Татьяна Филева.
Главным цветом, который будет использовать Citrus, к примеру, в раскраске самолетов, станет розовый. Бюджетная авиакомпания будет перевозить пассажиров на самолетах Airbus A320neo. Первые рейсы намечены на июль 2022 года.
По информации Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), в мире на сегодня нет магистральных перевозчиков с названием Citrus. Розовый цвет в фирменном стиле авиакомпании применяют не часто. Среди существующих авиакомпаний его оттенки использует крупнейший европейский лоукостер Wizz Air.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Познера вы винить научились, а вот свою слово так и не предложили.
Неужели Познер прав?
А мо ему перевтзить пассажиров
Между городами России будет Аэрбас??..
Ru-Center, локуостер,Citrus... Тогда уж пишите до кучи Winnie Fill, а не Вячеслав Филев.
Ну попробуй перевести дословно...низко(мало)-бюджетный , ктож на таком полетит ) , учитывая Российские реалии , уцененный ? ) Так что не все так просто в этом мире...
интересно сколько будет весить и стоить краска на покраску и перекраску этих аеропланов. И в полете межу российскими городами будет ли стюардессы и командир производить бубнеш на как бы английском языке?