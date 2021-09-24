Роскомнадзор предупредил КПРФ о возможной блокировке сайта за анонс акции

Роскомнадзор потребовал от редакции сайта ЦК КПРФ удалить анонс акции на Пушкинской площади. В противном случае сайт партии может быть заблокирован.

«Роскомнадзор направил в редакцию сайта ЦК КПРФ kprf.ru уведомление о возможной блокировке сайта партии за анонсы Всероссийской акции протеста и проведения акции на Пушкинской пл. 25 сентября в 14.00, которая запланирована в форме встречи с депутатами Госдумы от КПРФ», - говорится в сообщении партии.

По мнению Роскомнадзора, указанное сообщение содержит призывы к участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.


Изображение пользователя KPRF с сайта twitter.com

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.09.2021, 20:36
    Гость: Во дают

    Я тут перед выборами спросил у соседа, у которого дочка живёт на Украине у матери, первой его жены.
    Что она говорит о жизни там, ведь у нас каждый час поливают про Украину, что она там загибается от голода и нищеты.
    А он ответил со слов дочери, что там всё точно также как в России в плане жизни, достатка, что нисколько не хуже, чем здесь у нас. Единственное отличие, с её слов, только в том, что на Украине любой кто хочет митинговать, протестовать, пожалуйста митингуй, протестуй никто тебя не схватит, в кутузку не потащит, как здесь у вас в России.
    А ведь у хохлов ни газа ни нефти нет. Тогда почему они живут не хуже нас? За счёт чего?

  2. 24.09.2021, 20:28
    Гость: Во дают

    Фашисты Германии нервно курят в сторонке. Они до такой "демократии" даже подумать не смогли.

  4. 24.09.2021, 18:27
    Гость: Пшено вопрос!

    Вчерась Вовану на бедность еще миллиард в год народных денег подкинули. А то ему в Ново-Огарево без дома приемов ну, никак!

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