Роскомнадзор предупредил КПРФ о возможной блокировке сайта за анонс акции

Я тут перед выборами спросил у соседа, у которого дочка живёт на Украине у матери, первой его жены.

Что она говорит о жизни там, ведь у нас каждый час поливают про Украину, что она там загибается от голода и нищеты.

А он ответил со слов дочери, что там всё точно также как в России в плане жизни, достатка, что нисколько не хуже, чем здесь у нас. Единственное отличие, с её слов, только в том, что на Украине любой кто хочет митинговать, протестовать, пожалуйста митингуй, протестуй никто тебя не схватит, в кутузку не потащит, как здесь у вас в России.

А ведь у хохлов ни газа ни нефти нет. Тогда почему они живут не хуже нас? За счёт чего?