Роскомнадзор предупредил КПРФ о возможной блокировке сайта за анонс акции
Роскомнадзор потребовал от редакции сайта ЦК КПРФ удалить анонс акции на Пушкинской площади. В противном случае сайт партии может быть заблокирован.
«Роскомнадзор направил в редакцию сайта ЦК КПРФ kprf.ru уведомление о возможной блокировке сайта партии за анонсы Всероссийской акции протеста и проведения акции на Пушкинской пл. 25 сентября в 14.00, которая запланирована в форме встречи с депутатами Госдумы от КПРФ», - говорится в сообщении партии.
По мнению Роскомнадзора, указанное сообщение содержит призывы к участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.
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Комментарии читателей Оставить комментарий
Я тут перед выборами спросил у соседа, у которого дочка живёт на Украине у матери, первой его жены.
Что она говорит о жизни там, ведь у нас каждый час поливают про Украину, что она там загибается от голода и нищеты.
А он ответил со слов дочери, что там всё точно также как в России в плане жизни, достатка, что нисколько не хуже, чем здесь у нас. Единственное отличие, с её слов, только в том, что на Украине любой кто хочет митинговать, протестовать, пожалуйста митингуй, протестуй никто тебя не схватит, в кутузку не потащит, как здесь у вас в России.
А ведь у хохлов ни газа ни нефти нет. Тогда почему они живут не хуже нас? За счёт чего?
Фашисты Германии нервно курят в сторонке. Они до такой "демократии" даже подумать не смогли.
С фашистами нельзя замириться. Фашистов надо уничтожать.
Вчерась Вовану на бедность еще миллиард в год народных денег подкинули. А то ему в Ново-Огарево без дома приемов ну, никак!
Слуги Невидимой руки .. имеют развитый инстинкт самосохранения.