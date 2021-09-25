СК задержал двух членов банды Басаева и Хаттаба

Служебные авто СК РФ © KM.RU, Филипп Киреев

Следственный комитет совместно с ФСБ, МВД и Росгвардией задержал еще двух участников банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, которые напали на населенные пункты Ботлихского района Дагестана в 1999 году.

Подозреваемые — уроженцы Ставропольского края Альберт Елакаев и Алимхан Мусаев.

"В их действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 209 УК РФ, статьей 279 УК РФ, статьей 317 УК РФ (бандитизм, вооруженный мятеж, посягательство на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов)", — цитирует сообщение СК РИА Новости.

По данным следствия, в середине июля 1999-го они добровольно вступили в состав банды под общим руководством Басаева и Хаттаба. С 7 по 24 августа того же года не менее тысячи боевиков, вооруженных автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, приняли участие в мятеже, посягнув на жизнь российских военнослужащих, обеспечивающих безопасность на территории Ботлихского района Дагестана.

В результате массированного обстрела они убили 33 человек, еще 34 ранили.
 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Все комментарии (8)
Выбор читателей
«И снова убийца с "помпой". Для начала нужно ответить на главный вопрос: что толкает сегодня подростков на такие преступления?»
США ограбили Европу в «благодарность» за разрыв контрактов с Россией
Время ли сейчас жить в России?
Кремль. Москва
Выборы-2021 как символ политического тупика, в который зашла Россия
Избранное
Памятники воинам-победителям заменят «оловянными солдатиками»
Долой «Макдональдс»: для российских школьников ожирение стало чумой XXI века
Эффективный способ борьбы с целлюлитом
Молчание – золото, или Бессмысленная и беспощадная разборка по-русски
Пригожин назвал отношения с Навальным «безответной любовью»
«Антитела от вакцины не работают!» - китайцы объяснили бесполезность вакцин
Цифровой иммунный паспорт: вакцинированные от СOVID-19 получат QR-код и будут привязаны к специальному приложению
Властью облеченный, но не просвещенный: как чиновники добивают науку в России
«Будет вызывать у детей аллергию»: куда заведет новый воспитательный закон школы
Как в приемной «Единой России» испугались граждан, явившихся по призыву партии приносить свои предложения
Основы рационального питания