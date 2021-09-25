СК задержал двух членов банды Басаева и Хаттаба

11:59 25.09.2021

Следственный комитет совместно с ФСБ, МВД и Росгвардией задержал еще двух участников банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, которые напали на населенные пункты Ботлихского района Дагестана в 1999 году.

Подозреваемые — уроженцы Ставропольского края Альберт Елакаев и Алимхан Мусаев.

"В их действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 209 УК РФ, статьей 279 УК РФ, статьей 317 УК РФ (бандитизм, вооруженный мятеж, посягательство на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов)", — цитирует сообщение СК РИА Новости.

По данным следствия, в середине июля 1999-го они добровольно вступили в состав банды под общим руководством Басаева и Хаттаба. С 7 по 24 августа того же года не менее тысячи боевиков, вооруженных автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, приняли участие в мятеже, посягнув на жизнь российских военнослужащих, обеспечивающих безопасность на территории Ботлихского района Дагестана.

В результате массированного обстрела они убили 33 человек, еще 34 ранили.

