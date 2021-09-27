В Думе хотят разрешить губернаторам избираться более двух сроков подряд

© KM.RU, Алексей Белкин

Депутат Госдумы Павел Крашенинников и член Совета Федерации Андрей Клишас внесли на рассмотрение парламента законопроект «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», сообщил РИА Новости Клишас. Инициатива пока еще не размещена на сайте Госдумы.

Авторы законопроекта считают необходимым отменить ограничение, согласно которому главы регионов не могут быть избраны на эту должность больше двух сроков подряд. Если инициатива будет принята, то баллотироваться на третий срок смогут, в частности, глава Татарстана Рустам Минниханов и мэр Москвы Сергей Собянин.

«В настоящее время глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Законопроект исключает возможность такого ограничения сроков полномочий», — пояснил Клишас.  Также, отметил сенатор, документ расширяет основания для досрочного прекращения полномочий глав регионов в связи с утратой доверия.

По его мнению, законопроект, который был внесен в Госдуму, направлен на улучшение качества жизни россиян и на эффективную реализацию полномочий государственных органов власти.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.09.2021, 20:47
    Гость: Как

    сказал в свое время один местечковый "выбранный" деятель пристававшим к нему журналистам:"Ребята! У меня всего 4 года. Дайте спокойно поворовать!"

  2. 27.09.2021, 18:31
    Гость: Да

    всех их назначить пожизненно графом или лордом или князем или пэром... и не мешать людям жить.

  4. 27.09.2021, 16:18
    Гость: good

    Видимо все идет к (как это сейчас модно называть по-импортному) ребрендингу.
    Новой название "партия бессмертных".
    Остается сделать желаемое действительным.

  5. 27.09.2021, 15:46
    Гость: В2831

    Под СВОИХ все делается. Губеров вообще на два года избирать нужно. За два года человек проявит себя со всех сторон. Если народу понравится продлят полномочия еще на два года.Если проворуется, это будет видно сразу. Вот и все.

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