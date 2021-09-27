Число замов председателя Госдумы нового созыва превысит 10 человек

13:58 27.09.2021

Число заместителей председателя Госдумы нового созыва увеличится.

«Исходя из проводимых переговоров, число вице-спикеров Госдумы, как ожидается, превысит 10 человек», - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник в парламенте.

Вице-спикером может стать уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, нынешний глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, экс-глава Дагестана Владимир Васильев. Также сохранить кресла в президиуме руководства Думы могут Александр Жуков, Петр Толстой и некоторые другие депутаты. «Возможно появление в числе вице-спикеров одного из бывших губернаторов, ставшего депутатом», - отметил источник.

Также сообщается, что по одному вице-спикеру будет у фракций парламентской оппозиции - КПРФ, «Справедливая Россия - За правду», ЛДПР и «Новые люди».