Число замов председателя Госдумы нового созыва превысит 10 человек
Число заместителей председателя Госдумы нового созыва увеличится.
«Исходя из проводимых переговоров, число вице-спикеров Госдумы, как ожидается, превысит 10 человек», - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник в парламенте.
Вице-спикером может стать уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, нынешний глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, экс-глава Дагестана Владимир Васильев. Также сохранить кресла в президиуме руководства Думы могут Александр Жуков, Петр Толстой и некоторые другие депутаты. «Возможно появление в числе вице-спикеров одного из бывших губернаторов, ставшего депутатом», - отметил источник.
Также сообщается, что по одному вице-спикеру будет у фракций парламентской оппозиции - КПРФ, «Справедливая Россия - За правду», ЛДПР и «Новые люди».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Когда множатся законы и приказы, растет число воров и разбойников.
Если у российских губернаторов до 25 замов,то у главного думца их должно быть больше.
При таком количестве замов и думать самостоятельно не надо будет. Я уже не говорю о том, что и делать ничего не придется.
Было: один с сошкой, семеро с ложкой.
Стало: 10. И это не предел...
В три горла дармоедку какой резон кормить?
Полгоря в том, что проку от "слуг народных" нет:
От их "законов" пакостных сплошной, к тому же, вред!