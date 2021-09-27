Путин назвал главных врагов России

Президент России Владимир Путин назвал бедность, проблемы в здравоохранении и образовании, в развитии инфраструктуры главными врагами страны.

"Я только что встречался в ... онлайн-формате с лидерами списка «Единой России» и сказал им: слышал после оглашения результатов выборов в некоторых штабах боевой клич «Ура!». Но нам для того, чтобы уверенно сказать, что мы достигли всех целей, ещё ура кричать рановато. «Враг» ещё не побеждён, а враг кто у нас: бедность значительного числа населения, нерешённые проблемы в системе здравоохранения, образования, в развитии инфраструктуры, – у нас есть над чем работать, вот наш главный противник. А главная цель – повышение уровня и качества жизни граждан нашей страны", - сказал президент во время онлайн-встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным и вице-премьерами.

Об этом же Путин говорил и с руководством партий, прошедших в Госдуму восьмого созыва 25 сентября. "Нужно до минимума свести уровень бедности в стране, вытащить из нее значительное число людей. Нужно улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами, повысить уровень и доступность для всех качественного современного образования, здравоохранения, продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей",— сказал тогда глава государства

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.09.2021, 23:21
    Гость: тд

    Полная ликвидация целых отраслей промышленности и пр невидимой рукой и создание касты социальных паразитов под лозунгом кто не работает тот ест ,со звериной рыночной конкуренцией криминально крышевого типа ГМК даёт возможность видеть настнящее и будущее без розовых очков которые все время втирают неудачникам рыночных отношений специально нанятые для этого успешными хуцпанами ... несовершенные создания Божии.

  2. 27.09.2021, 23:09
    Гость: тд

    Чем больше штрейкбрехеры пашут на дядю на поле рыночных чудес, тем беднее оне становятся относительно него..

  3. 27.09.2021, 23:07
    Гость: тд

    С какого потолка цифра про 18 млн коммунистов в СССР?Безоружные коммунисты против вооруженных предателей из кгб МВД и мо? Голыми руками против танков лебедя и пр, предателей "перешедших на сторону" сепаратиста Ельцина и ко?!Смишно...

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