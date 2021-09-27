Путин назвал главных врагов России
Президент России Владимир Путин назвал бедность, проблемы в здравоохранении и образовании, в развитии инфраструктуры главными врагами страны.
"Я только что встречался в ... онлайн-формате с лидерами списка «Единой России» и сказал им: слышал после оглашения результатов выборов в некоторых штабах боевой клич «Ура!». Но нам для того, чтобы уверенно сказать, что мы достигли всех целей, ещё ура кричать рановато. «Враг» ещё не побеждён, а враг кто у нас: бедность значительного числа населения, нерешённые проблемы в системе здравоохранения, образования, в развитии инфраструктуры, – у нас есть над чем работать, вот наш главный противник. А главная цель – повышение уровня и качества жизни граждан нашей страны", - сказал президент во время онлайн-встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным и вице-премьерами.
Об этом же Путин говорил и с руководством партий, прошедших в Госдуму восьмого созыва 25 сентября. "Нужно до минимума свести уровень бедности в стране, вытащить из нее значительное число людей. Нужно улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами, повысить уровень и доступность для всех качественного современного образования, здравоохранения, продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых высокотехнологичных отраслей",— сказал тогда глава государства
Комментарии читателей Оставить комментарий
Полная ликвидация целых отраслей промышленности и пр невидимой рукой и создание касты социальных паразитов под лозунгом кто не работает тот ест ,со звериной рыночной конкуренцией криминально крышевого типа ГМК даёт возможность видеть настнящее и будущее без розовых очков которые все время втирают неудачникам рыночных отношений специально нанятые для этого успешными хуцпанами ... несовершенные создания Божии.
Чем больше штрейкбрехеры пашут на дядю на поле рыночных чудес, тем беднее оне становятся относительно него..
С какого потолка цифра про 18 млн коммунистов в СССР?Безоружные коммунисты против вооруженных предателей из кгб МВД и мо? Голыми руками против танков лебедя и пр, предателей "перешедших на сторону" сепаратиста Ельцина и ко?!Смишно...
Веди здоровзй образ жизни - болеть не будешь.
Так размножайся! Али не могёшь?