Медведев вернулся и претендует на большее?

22:31 28.09.2021

Высказываются мнения и о том, что главный посыл Медведева состоит в том, что он не удовлетворён своим местом в системе и претендует на большее. А ведь, по слухам, скоро может начаться «большой политический трансфер»

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев неожиданно оживился в медийном пространстве. Предвыборная кампания шла практически без него, на федеральном уровне партию вела пятёрка, в составе которой не было её формального лидера, так что нынешние выступления по поводам, связанным с Госдумой, смотрятся довольно странно.

Телеграм-канал "Новая искренность" отмечает, что на субботней онлайн-встрече президента Владимира Путина с представителями победивших партий (где Медведев впервые за долгий период публично предстал именно в качестве партийного руководителя), глава ЕР выступал последним, причём Путин сначала едва не забыл про него.

"Партийцы уверяют, что ранее столь демонстративного пренебрежения по отношению к Дмитрию Анатольевичу Путин себе не позволял. В окружении Турчака полагают, что уход Медведева с поста руководителя ЕР – вопрос уже почти решенный, и сожалений по этому поводу не испытывают. Дескать, делами партии он и так не занимался, а при общении – демонстрировал колоссальное высокомерие", – отмечают авторы "Новой искренности".

Однако и после этого Медведев продолжил выступать по вопросам, связанным с Госдумой. Нет, он не обратился к странностям дистанционного электронного голосования и не стал комментировать иски КПРФ. Как отмечает агентство Infox, председатель "Единой России" высоко оценил результат своей партии и раскритиковал позицию Запада о нелегитимности выборов.

Позже Медведев рассказал, почему не стал баллотироваться в парламент. "Для бывшего главы государства это не очень правильно, – объяснил экс-президент в интервью RT. – Если же говорить о деятельности в Государственной думе <...> это такая филигранная работа, которую нужно вести в ежедневном режиме. Причём не опираясь на прежние, так сказать, должности, а именно, что называется, просто потому, что так распорядилась судьба и тебя избрали в Государственную думу".

Непонятным остаётся только, как опыт президента, премьера и зампреда Совета безопасности мешает "филигранной ежедневной работе" и значит ли это, что на предыдущих постах ежедневная работа не требовалась. Ещё более странным выглядит время такой публикации – было бы логичным, если бы глава партии (которая к тому же позиционирует себя как "партия власти") объяснял свой отказ от участия в выборах перед началом кампании, а не более чем через неделю после её завершения.

По мнению социолога и политолога Бориса Кагарлицкого, перед нами попытка объяснить избирателю, почему почти никто из тех, за кого они вроде бы голосовали, в Думу не только не пойдёт, но и не собирался идти. Вообще говоря, это не ново – у нас постоянно во главе региональных списков оказываются губернаторы, которые не готовы идти в отставку ради места в Госдуме.

"В данном случае, мне кажется, проблема сейчас возникла не у населения, а у политиков. Политики почему-то подумали, что граждане, которые за них голосовалиыли вынуждены голосовать, серьёзно относились к их словам. Это даже в каком-то смысле трогательно, потому что, на мой взгляд, объяснять ничего не нужно и никто к этим объяснениям всерьёз относиться не будет. Кто-то голосовал за власть просто потому, что часть населения не понимает, что можно голосовать иначе, кто-то — по принуждению, другие голоса, видимо, были просто сфальсифицированы. Поэтому все эти пропагандистские увёртки выглядят несколько комично — как бой с тенью. Они отвечают на вопросы, которые даже никто задавать не думает. В конце концов, где Шойгу, где Лавров, почему они не подали в отставку? Но то вопросы, которые мы задаём из формальной логики политического процесса. А для обывателя этой логики не существует, он знает, что начальство — оно и есть начальство", – подчеркнул эксперт в беседе с Накануне.RU.

Впрочем, высказываются мнения и о том, что главный посыл Медведева состоит в том, что он не удовлетворён своим местом в системе и претендует на большее. А ведь, по слухам, скоро может начаться "большой политический трансфер". Однако если слухи об его уходе с поста лидера "Единой России" все же подтвердятся, то наиболее вероятной должностью а-ля почетная пенсия будет Совет Федерации. Тоже вполне себе филигранная работа.

Автор: Юрий Александров