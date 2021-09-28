Медведев вернулся и претендует на большее?
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев неожиданно оживился в медийном пространстве. Предвыборная кампания шла практически без него, на федеральном уровне партию вела пятёрка, в составе которой не было её формального лидера, так что нынешние выступления по поводам, связанным с Госдумой, смотрятся довольно странно.
Телеграм-канал "Новая искренность" отмечает, что на субботней онлайн-встрече президента Владимира Путина с представителями победивших партий (где Медведев впервые за долгий период публично предстал именно в качестве партийного руководителя), глава ЕР выступал последним, причём Путин сначала едва не забыл про него.
"Партийцы уверяют, что ранее столь демонстративного пренебрежения по отношению к Дмитрию Анатольевичу Путин себе не позволял. В окружении Турчака полагают, что уход Медведева с поста руководителя ЕР – вопрос уже почти решенный, и сожалений по этому поводу не испытывают. Дескать, делами партии он и так не занимался, а при общении – демонстрировал колоссальное высокомерие", – отмечают авторы "Новой искренности".
Однако и после этого Медведев продолжил выступать по вопросам, связанным с Госдумой. Нет, он не обратился к странностям дистанционного электронного голосования и не стал комментировать иски КПРФ. Как отмечает агентство Infox, председатель "Единой России" высоко оценил результат своей партии и раскритиковал позицию Запада о нелегитимности выборов.
Позже Медведев рассказал, почему не стал баллотироваться в парламент. "Для бывшего главы государства это не очень правильно, – объяснил экс-президент в интервью RT. – Если же говорить о деятельности в Государственной думе <...> это такая филигранная работа, которую нужно вести в ежедневном режиме. Причём не опираясь на прежние, так сказать, должности, а именно, что называется, просто потому, что так распорядилась судьба и тебя избрали в Государственную думу".
Непонятным остаётся только, как опыт президента, премьера и зампреда Совета безопасности мешает "филигранной ежедневной работе" и значит ли это, что на предыдущих постах ежедневная работа не требовалась. Ещё более странным выглядит время такой публикации – было бы логичным, если бы глава партии (которая к тому же позиционирует себя как "партия власти") объяснял свой отказ от участия в выборах перед началом кампании, а не более чем через неделю после её завершения.
По мнению социолога и политолога Бориса Кагарлицкого, перед нами попытка объяснить избирателю, почему почти никто из тех, за кого они вроде бы голосовали, в Думу не только не пойдёт, но и не собирался идти. Вообще говоря, это не ново – у нас постоянно во главе региональных списков оказываются губернаторы, которые не готовы идти в отставку ради места в Госдуме.
"В данном случае, мне кажется, проблема сейчас возникла не у населения, а у политиков. Политики почему-то подумали, что граждане, которые за них голосовалиыли вынуждены голосовать, серьёзно относились к их словам. Это даже в каком-то смысле трогательно, потому что, на мой взгляд, объяснять ничего не нужно и никто к этим объяснениям всерьёз относиться не будет. Кто-то голосовал за власть просто потому, что часть населения не понимает, что можно голосовать иначе, кто-то — по принуждению, другие голоса, видимо, были просто сфальсифицированы. Поэтому все эти пропагандистские увёртки выглядят несколько комично — как бой с тенью. Они отвечают на вопросы, которые даже никто задавать не думает. В конце концов, где Шойгу, где Лавров, почему они не подали в отставку? Но то вопросы, которые мы задаём из формальной логики политического процесса. А для обывателя этой логики не существует, он знает, что начальство — оно и есть начальство", – подчеркнул эксперт в беседе с Накануне.RU.
Впрочем, высказываются мнения и о том, что главный посыл Медведева состоит в том, что он не удовлетворён своим местом в системе и претендует на большее. А ведь, по слухам, скоро может начаться "большой политический трансфер". Однако если слухи об его уходе с поста лидера "Единой России" все же подтвердятся, то наиболее вероятной должностью а-ля почетная пенсия будет Совет Федерации. Тоже вполне себе филигранная работа.
Автор: Юрий Александров
Комментарии читателей Оставить комментарий
Система окончательно замкнулась на себе.
То, что плюшевый князь "не удовлетворён" оно понятно, он больше "не любимая жена" у Абдуллы. Тот ездит в лес по грибы с другим любимцем партии, тоже такого же возраста почти.
Ну а плюшевый князь тоскует и ревнует..
Не сомневаюсь, что в любой момент великого княже могу попытаться протащить в "приемники" по Ельцинской схеме- "я устал я уходу" а вот ВРИО, а потом ВРИО как то тактично срастётся с троном и станет уже великим кормчим ещё на 20 лет.
Он такой персонаж, который устраивает всех, и США и олигархию и Лондон и Израиль. А народ естественно только "за", и когда спрашивают и когда в особенности нет.
Одно стало понятно окончательно. Выборами всё ЭТО от трона не оторвать точно.
Даже если случится чудо и ЦИК проведёт честные выборы, то они на них попросту забьют.
по "чирику" на похорона скинулся бы.
ковид, вот народ не нарадовался бы.
За ту акваторию, что подарил,
По гроб Медвежонкин тюрьму заслужил
На радость себе, ибо в том только дело,
Что нет при буржуях статьи для расстрела!
Дмитрий Медведев... "кто это?... КТО ЭТО???!!!!", - А. Папанов из к/фильма "Приходите завтра"