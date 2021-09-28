Минобрнауки хочет обязать НИИ и вузы отчитываться о зарубежных поездках

Аэропорт Шереметьево

Сотрудники научных организаций и вузов, подведомственных Минобрнауки, должны будут сообщать в ведомство о любых зарубежных поездках, которые планируются в рамках договоров, контрактов и грантов с иностранными организациями, сообщает "Коммерсант" со ссылкой проект "Правил учета договоров о международном научно-техническом сотрудничестве", подготовленном Минобрнауки. 

Первая версия этих правил была принята еще в 1997 году Министерством науки и технологии. Согласно документу, все "государственные научные организации и учреждения» должны были сообщать министерству про каждый "договор о международном научно-техническом сотрудничестве гражданского назначения". Для этого была разработана специальная "учетная карта", где  нужно перечислить краткую аннотацию договора, контракта, гранта; сведения о российских и иностранных участниках; "краткое описание ожидаемых результатов для российской стороны". 

Теперь Минобрнауки хочет кардинально изменить документ.

Во-первых, отчитываться придется не только научным организациям, но и вузам (подведомственным Минобрнауки). Здесь же в правилах появилось уточнение — "осуществляющим научные исследования за счет средств федерального бюджета".

Во-вторых, учету будут подлежать не только "международные" договоры. Министерство захотело также получать информацию о соглашениях с российскими "научными и образовательными организациями с долей в уставном капитале иностранных граждан и иностранных организаций".

Серьезные изменения появились и в бланке "карты учета". Теперь НИИ или вуз должны будут перечислить в отчете "лиц, имеющих допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, участвующих в выполнении договора". Там же надо рассказать про "планируемые в рамках договора выезды за рубеж, в том числе лиц, допущенных к государственной тайне".

Кроме того, в тексте правил появилось предупреждение, которого раньше не было - о персональной (дисциплинарной) ответственности руководителя организации за "за непредставление или несвоевременное представление информации о выполняемых договорах".

Для чего Минобрнауки хочет получать подобную информацию и для чего вносятся изменения в "карту учета", в ведомстве не пояснили.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.09.2021, 22:26
    Гость: НХ

    В 90-е годы запомнилась заметка о том, как одна российская научная организация получила зарубежный контракт на расчёт и предсказание последствий взрыва ядерного устройства в Московском метро. Поскольку гайдаро-чубайсы перестали финансировать в стране науку, учёные были вынуждены за 500 долларов рассказывать о своих достижениях Фонду Сороса, или выполнять подобные контракты, которые никто не контролировал. Автор статьи спрашивает: "Для чего Минобрнауки хочет получать подобную информацию и для чего вносятся изменения в "карту учета", в ведомстве не пояснили". Какой наивный и недогадливый человек! Правда, реализация всяких дополнительных законов и распоряжений у нас часто приводит к результатам, противоположным тем, что планировались...

  3. 28.09.2021, 21:31
    Гость: Cкоро

    Это коснется каждого , осталось вернуть выездную комиссию , углубить работу со стукачами на ближнего своего о нежелательных контактах с иностранцами. Усилить наказание за "недонесение" до 10 лет лагерей. Да и вообще пора вернуть 58 статью по всем пунктам , с некоторой адаптацией к реальности. Поиграли в свободу и хватит , президент не молод , ему нужен покой. Ну и само собой , круг неприкасемых останется.

  4. 28.09.2021, 19:53
    Гость: www

    Минобр выделяет бюджетные деньги, НИИ, Вузы не отчитываються. Ответ. Минобр даже никаких документов не предоставлял в федеральном бюджете, куда сливаются государственные деньги. Теперь хоть какая то Филькина грамота будет.

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