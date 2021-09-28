Минобрнауки хочет обязать НИИ и вузы отчитываться о зарубежных поездках

19:00 28.09.2021

Сотрудники научных организаций и вузов, подведомственных Минобрнауки, должны будут сообщать в ведомство о любых зарубежных поездках, которые планируются в рамках договоров, контрактов и грантов с иностранными организациями, сообщает "Коммерсант" со ссылкой проект "Правил учета договоров о международном научно-техническом сотрудничестве", подготовленном Минобрнауки.

Первая версия этих правил была принята еще в 1997 году Министерством науки и технологии. Согласно документу, все "государственные научные организации и учреждения» должны были сообщать министерству про каждый "договор о международном научно-техническом сотрудничестве гражданского назначения". Для этого была разработана специальная "учетная карта", где нужно перечислить краткую аннотацию договора, контракта, гранта; сведения о российских и иностранных участниках; "краткое описание ожидаемых результатов для российской стороны".

Теперь Минобрнауки хочет кардинально изменить документ.

Во-первых, отчитываться придется не только научным организациям, но и вузам (подведомственным Минобрнауки). Здесь же в правилах появилось уточнение — "осуществляющим научные исследования за счет средств федерального бюджета".

Во-вторых, учету будут подлежать не только "международные" договоры. Министерство захотело также получать информацию о соглашениях с российскими "научными и образовательными организациями с долей в уставном капитале иностранных граждан и иностранных организаций".

Серьезные изменения появились и в бланке "карты учета". Теперь НИИ или вуз должны будут перечислить в отчете "лиц, имеющих допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, участвующих в выполнении договора". Там же надо рассказать про "планируемые в рамках договора выезды за рубеж, в том числе лиц, допущенных к государственной тайне".

Кроме того, в тексте правил появилось предупреждение, которого раньше не было - о персональной (дисциплинарной) ответственности руководителя организации за "за непредставление или несвоевременное представление информации о выполняемых договорах".

Для чего Минобрнауки хочет получать подобную информацию и для чего вносятся изменения в "карту учета", в ведомстве не пояснили.