Главврач клиники в Москве заочно арестован по делу о смертях

15:29 28.09.2021

Генеральный директор и главный врач частной клиники «Медицина 24/7» Олег Серебрянский заочно арестован Басманным судом города Москвы.

Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).

Согласно решению суда, Серебрянский должен быть заключен под стражу на два месяца с момента его задержания или с момента экстрадиции в Россию.

При этом сам Серебрянский рассказал РБК, что не согласен со следствием и считает, что возбужденное уголовное дело сфабриковано.

Напомним, первые вопросы к клинике появились в 2020 году. Тогда Серебрянский был оштрафован за грубое нарушение правил. Дело было связано со смертью пациентки, поступившей в клинику с инфарктом миокарда. Женщину приняли и провели ряд процедур, но права лечить таких больных у данной клиники не было. Местный кардиолог работал на 0,1 ставки и только в амбулаторном режиме.

В прошлом году Серебрянский также был оштрафован Роспотребнадзором за нарушения правил обращения с опасными отходами.

В июне 2021 года в связи с многочисленными обращениями клиентов клиники проверкой занялся Следственный комитет. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил организовать личный прием таких заявителей. Арбитражный суд столицы по заявлению городского Росздравнадзора приостановил деятельность клиники на 90 суток.