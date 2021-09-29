Суд арестовал организатора восхождения на Эльбрус

07:46 29.09.2021

Городской суд Нальчика арестовал на два месяца организатора восхождения на Эльбрус, во время которого погибли пять альпинистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Кабардино-Балкарии.

По данным агентства, по делу проходит Денис Алимов. Как заявили в СК РФ, он написал явку с повинной и дал подробные признательные показания.

В минувший четверг на Эльбрусе на высоте 5400 метров группа альпинистов из 19 человек попросила о помощи из-за ухудшения погоды. Четырнадцать человек удалось спасти, пятеро погибли.

Одиннадцать пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу в Нальчике, семерых уже выписали.

Спасательная операция проходила при температуре в минус 20 градусов, порывы ветра достигали 40-70 метров в секунду.

Как рассказали в турфирме Еlbrus.guide, сначала стало плохо одной из девушек, и гид решил спускать ее вниз; остальные двинулись дальше, несмотря на усиливающийся ветер. В итоге туристка умерла на руках у инструктора через час, еще четверо скончались позже от переохлаждения.

Уголовное дело открыли по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".