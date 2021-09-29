Суд арестовал организатора восхождения на Эльбрус
Городской суд Нальчика арестовал на два месяца организатора восхождения на Эльбрус, во время которого погибли пять альпинистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Кабардино-Балкарии.
По данным агентства, по делу проходит Денис Алимов. Как заявили в СК РФ, он написал явку с повинной и дал подробные признательные показания.
В минувший четверг на Эльбрусе на высоте 5400 метров группа альпинистов из 19 человек попросила о помощи из-за ухудшения погоды. Четырнадцать человек удалось спасти, пятеро погибли.
Одиннадцать пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу в Нальчике, семерых уже выписали.
Спасательная операция проходила при температуре в минус 20 градусов, порывы ветра достигали 40-70 метров в секунду.
Как рассказали в турфирме Еlbrus.guide, сначала стало плохо одной из девушек, и гид решил спускать ее вниз; остальные двинулись дальше, несмотря на усиливающийся ветер. В итоге туристка умерла на руках у инструктора через час, еще четверо скончались позже от переохлаждения.
Уголовное дело открыли по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
Комментарии читателей Оставить комментарий
премию дарвина в студию!)
Это просто бизнес организатор решил бабла срубить и все никакого геройства нет полные придурки кто лезут в горы а государство отстранено и не контролирует процес только когда очередное чп.
Безумству "храбрых " поем мы соответствующую песню!Сук надо рубить по своему росту! Недавно появилось видео о гибели наших туристов в Испании.Никто её не толкал в штормящий океан,а молодой человек решил спасти,погибли оба.Какое-то осознание опасности должно присутствовать у вроде как разумных существ..
Тоже был в прошлом году. Телецкое - Белуха ))
Катунь во многих местах очень суровая да, не зря на ней многие команды тренируются и выигрывают. Даже вроде иностранцы приезжают.
Но видел сплав в районе отеля Тенери, относительно спокойный (1-2 сложность, всего вроде их 5 или 6), неподготовленным женщинам можно, но в с жилетом конечно и инструктором. Разговаривали с инструктором - гибнут особенно если сплав забронирован и дождь - тогда нельзя, поток резко увеличивается, но прутся - "уплочено" же, а переносить зачастую не хотят - у них "программа" блин, все дни расписаны
Был на Алтае и видел такой "сплав" по реке Катунь: река очень строгая! Плывут, вёслами работают, визжат от удовольствия ... Один местный сказал: постоянно гибнут такие "сплавщики" ...