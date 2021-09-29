Солдат погиб в ракетном соединении на Урале, где ранее пропал срочник
Еще один солдат погиб в ракетном соединении на Урале, где ранее пропал военнослужащий срочной службы, пишет "Интерфакс" со ссылкой на свой информированный источник.
"Рядовой срочной службы в возрасте 19 лет был поваром в том же ракетном соединении в ЗАТО Свободный в Свердловской области. Утром в среду он покончил с собой", - сказал источник.
Командование Екатеринбургского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего, говорится в сообщении пресс-службы ЦВО. Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.
По предварительным данным, произошло самоубийство.
28 сентября пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) сообщила, что на Урале пропал солдат с оружием без боеприпасов.
"Военнослужащий, пропавший в лесном массиве рядом с воинской частью в Екатеринбургском гарнизоне, обнаружен без признаков жизни. По предварительным данным смерть военнослужащего наступила в результате несчастного случая при поражении электрическим током", - говорилось в сообщении округа.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В склады кладовщиками ?
От хорошей жизни с ней не прощаются. Значит что-то не ладно в этом соединении, раз бойцы счеты с жизнью сводят.
берегите детей от армии, в которой убивают в мирное время!
они погибли?
С связи с этим Шойгу обязан подать в отставку,т.к он отвечает за все в армии.Вот и посмотрим есть или нет у него офицерская честь,чтобы уйти как порядочному человеку в отставку.