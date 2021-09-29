Солдат погиб в ракетном соединении на Урале, где ранее пропал срочник

Еще один солдат погиб в ракетном соединении на Урале, где ранее пропал военнослужащий срочной службы, пишет "Интерфакс" со ссылкой на свой информированный источник.

"Рядовой срочной службы в возрасте 19 лет был поваром в том же ракетном соединении в ЗАТО Свободный в Свердловской области. Утром в среду он покончил с собой", - сказал источник.

Командование Екатеринбургского гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего, говорится в сообщении пресс-службы ЦВО. Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

По предварительным данным, произошло самоубийство.

28 сентября пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) сообщила, что на Урале пропал солдат с оружием без боеприпасов.

"Военнослужащий, пропавший в лесном массиве рядом с воинской частью в Екатеринбургском гарнизоне, обнаружен без признаков жизни. По предварительным данным смерть военнослужащего наступила в результате несчастного случая при поражении электрическим током", - говорилось в сообщении округа.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 29.09.2021, 19:48
    Гость: stalker

    От хорошей жизни с ней не прощаются. Значит что-то не ладно в этом соединении, раз бойцы счеты с жизнью сводят.

  5. 29.09.2021, 18:29
    Гость: Ник

    С связи с этим Шойгу обязан подать в отставку,т.к он отвечает за все в армии.Вот и посмотрим есть или нет у него офицерская честь,чтобы уйти как порядочному человеку в отставку.

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