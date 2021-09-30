Голикова заявила о наступлении «сложного периода» из-за коронавируса

© KM.RU, Кирилл Дуболев

В России наступает сложный период из-за подъема заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

«Сейчас снова наступает сложный период. У нас подъем заболеваемости [коронавирусной инфекцией]. Я хочу попросить вас быть аккуратными, соблюдать все ограничительные меры, беречь себя и своих близких», — сказала она на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в России как напряженную: последние две недели число пациентов с COVID-19, которые находятся в больницах, выросло более чем на 25%.

В конце сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост заболеваемости COVID-19 отмечается в 56 российских регионах. При этом оснований для введения очередного локдауна в стране нет, заявляла Попова ранее. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также ранее говорил, что подобная мера не обсуждается в Кремле.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.10.2021, 00:39
    Гость: Coitus Letalis

    Начиная с конца октября, а в некоторых странах Организации Объединённых Нацистов, - до конца года, пункты ужаливания будут закрываться. В некоторых, таких, как Румыния, уже позакрывались. Мадам RB Doll , никак, не может свою "капусту" отбить?!
    Народ! Что там у вас происходит?!

  4. 01.10.2021, 00:25
    Гость: Дед

    Этот народец пока между собой тренируется. Когда чартерными эшелонами завезут ещё тыщ 200-300 тогда и начнётся.

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