Голикова заявила о наступлении «сложного периода» из-за коронавируса

19:49 30.09.2021

В России наступает сложный период из-за подъема заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

«Сейчас снова наступает сложный период. У нас подъем заболеваемости [коронавирусной инфекцией]. Я хочу попросить вас быть аккуратными, соблюдать все ограничительные меры, беречь себя и своих близких», — сказала она на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в России как напряженную: последние две недели число пациентов с COVID-19, которые находятся в больницах, выросло более чем на 25%.

В конце сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост заболеваемости COVID-19 отмечается в 56 российских регионах. При этом оснований для введения очередного локдауна в стране нет, заявляла Попова ранее. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также ранее говорил, что подобная мера не обсуждается в Кремле.