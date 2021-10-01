Сообщники Раковой расплакались и встали на колени в суде

18:26 1.10.2021

Подельники объявленной в федеральной розыск экс-замминистра Минпросвещения и вице-президента Сбербанка Марины Раковой устроили в суде истерику и встали на колени.

В частности, Евгений Зак – расплакался, а преподаватель «Шанинки» Кристина Крючкова встала на колени. Однако суд принял решение арестовать данных лиц, в том числе и еще одного фигуранта – Максима Инкина (управляющий директор дивизиона «Цифровые платформы образования» ПАО «Сбербанк»), сообщает РЕН ТВ.

За время работы Раковой в Минпросвещения Фонду новых форм развития образования выделили целых 2,837 миллиарда рублей субсидий. Заявление об отставке Раковой с поста замминистра было подписано в марте прошлого года, а в январе 2020 года фонд получил сразу 1,62 миллиарда рублей. Примечательно, что ни до Раковой, ни после ее ухода фонду такие огромные суммы господдержки не выделялись и близко, отмечает телеканал.

Напомним, Ракова бесследно исчезла и не явилась на допрос после обысков 29 сентября. Она была объявлена в федеральный розыск. По мнению источников в правоохранительных органах, в настоящее время она может находиться либо на Украине, либо в Белоруссии.