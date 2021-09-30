Вице-президент Сбербанка скрылась от следствия

Вице-президент Сбербанка и экс-замминистра просвещения Марина Ракова не явилась на допрос и скрылась от следствия.

Также она не вышла на работу, перестала общаться с родственниками, выключила телефоны и уехала из дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Предположительно, Ракова страну не покидала, вероятно, она скрывается в московском регионе.

Напомним, бывшая чиновница стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. Сегодня Тверской райсуд Москвы должен избрать для нее меру пресечения.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.09.2021, 20:16
    Гость: личный опыт

    Это просто смешно, что вы говорите.
    Я давно предлагаю, что б значит по доверенности срок отбывал другой человек.
    Осужденный выдал доверенность, заплатил отсидчику и гуляй себе на свободе.

  2. 30.09.2021, 19:46
    Гость: Молодец, куколка

    Дала кому надо (часть денег) и ее тут же скрыли (те, кто надо). Пускай посидит тот, кто курицу украл.

  4. 30.09.2021, 18:55
    Гость: IgS

    комментировать нечего, надо волонтеров привлекать и награду обещать, а то ищут заблудившихся бабушек и девчонок в лесу. В Москве дел полно! И найдут и доставят!

  5. 30.09.2021, 18:12
    Гость: тд

    Интересно а, можно использовать для амнистионной беременности суррогатную мать?!Опять же если,то и половое равноправие против УК восстановится и мужики смогут получать отсрочку ...

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