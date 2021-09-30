Вице-президент Сбербанка скрылась от следствия
Вице-президент Сбербанка и экс-замминистра просвещения Марина Ракова не явилась на допрос и скрылась от следствия.
Также она не вышла на работу, перестала общаться с родственниками, выключила телефоны и уехала из дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Предположительно, Ракова страну не покидала, вероятно, она скрывается в московском регионе.
Напомним, бывшая чиновница стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. Сегодня Тверской райсуд Москвы должен избрать для нее меру пресечения.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это просто смешно, что вы говорите.
Я давно предлагаю, что б значит по доверенности срок отбывал другой человек.
Осужденный выдал доверенность, заплатил отсидчику и гуляй себе на свободе.
Дала кому надо (часть денег) и ее тут же скрыли (те, кто надо). Пускай посидит тот, кто курицу украл.
нечего.
комментировать нечего, надо волонтеров привлекать и награду обещать, а то ищут заблудившихся бабушек и девчонок в лесу. В Москве дел полно! И найдут и доставят!
Интересно а, можно использовать для амнистионной беременности суррогатную мать?!Опять же если,то и половое равноправие против УК восстановится и мужики смогут получать отсрочку ...