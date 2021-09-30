Вице-президент Сбербанка скрылась от следствия

12:41 30.09.2021

Вице-президент Сбербанка и экс-замминистра просвещения Марина Ракова не явилась на допрос и скрылась от следствия.

Также она не вышла на работу, перестала общаться с родственниками, выключила телефоны и уехала из дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Предположительно, Ракова страну не покидала, вероятно, она скрывается в московском регионе.

Напомним, бывшая чиновница стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. Сегодня Тверской райсуд Москвы должен избрать для нее меру пресечения.