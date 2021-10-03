В Оренбургской области задержали подозреваемого в убийстве трех студенток

19:59 3.10.2021

В Оренбургской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве трех студенток медицинского колледжа Александра Лазарева, сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, Лазарев пытался угнать автомобиль в городе Орске. В пресс-службе УМВД по региону задержание подозреваемого подтвердили.

Тела двух студенток медицинского колледжа с признаками насильственной смерти обнаружили в жилом доме на улице Молодежная в конце сентября, еще одну девушку нашли убитой во дворе этого же дома. Региональное управление СК отметило, что тела обнаружили после тушения пожара, и уточнило возраст погибших — им было 17, 18 и 19 лет. По данным ведомства, они жили в съемной квартире. Следствие обнаружило на телах девушек колото-резаные раны, а на месте преступления — кухонный нож, который считают орудием убийства.

3 октября следователи сообщили об установлении личности подозреваемого в убийстве — ранее судимого 30-летнего Александра Лазарева. По данным УМВД, подозреваемый ранее был судим за убийство директора бара "Апельсин" в Орске в феврале 2012 года. Он отбыл за убийство 9,5 года колонии, два месяца назад освободился. Также ранее Лазарев был осужден за разбой и освобожден досрочно, сообщает ТАСС.

Ведомство возбудило уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105). Максимальное наказание по данной статье предусматривает пожизненное лишение свободы.