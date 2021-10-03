В Оренбургской области задержали подозреваемого в убийстве трех студенток

В Оренбургской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве трех студенток медицинского колледжа Александра Лазарева, сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, Лазарев пытался угнать автомобиль в городе Орске. В пресс-службе УМВД по региону задержание подозреваемого подтвердили.

Тела двух студенток медицинского колледжа с признаками насильственной смерти обнаружили в жилом доме на улице Молодежная в конце сентября, еще одну девушку нашли убитой во дворе этого же дома. Региональное управление СК отметило, что тела обнаружили после тушения пожара, и уточнило возраст погибших — им было 17, 18 и 19 лет. По данным ведомства, они жили в съемной квартире. Следствие обнаружило на телах девушек колото-резаные раны, а на месте преступления — кухонный нож, который считают орудием убийства.

3 октября следователи сообщили об установлении личности подозреваемого в убийстве — ранее судимого 30-летнего Александра Лазарева. По данным УМВД, подозреваемый ранее был судим за убийство директора бара "Апельсин" в Орске в феврале 2012 года. Он отбыл за убийство 9,5 года колонии, два месяца назад освободился. Также ранее Лазарев был осужден за разбой и освобожден досрочно, сообщает ТАСС.

Ведомство возбудило уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105). Максимальное наказание по данной статье предусматривает пожизненное лишение свободы.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 04.10.2021, 00:13
    Гость: И всё-таки доктор Ломброзо был прав!

    Чезаре Ломброзо (итал. Cesare Lombroso), 6.10.1835-19.10.1909 — итальянский психиатр, преподаватель, родоначальник антропологического направления в криминологии и уголовном праве, основной мыслью которого стала идея о прирождённом преступнике. Ломброзо был последователем взглядов французского психиатра Б. О. Мореля (учение Мореля о вырождении). Основываясь на собственных выводах о биологических особенностях, и прежде всего внешних морфологических признаках (форма черепа, неправильное строение ушной раковины и пр.), по его мнению, присущих преступникам, Ломброзо утверждал, что нарушители правовых норм — люди ненормальной физической, а потому и психической организации, люди особой породы и что преступление является следствием их врождённых особенностей, результатом атавизма. Ломброзо считал преступление для таких людей неизбежным и заявлял, что наказание не может исправить их; исходя из суждения об опасности таких лиц для общества, он считал необходимым заключение на неопределённо длительные сроки и частое применение смертной казни. Людей, врождённо склонных к преступным деяниям, он называл «homo delinquent» (лат. «человек виновный») и заявлял, что такие люди подлежат уничтожению. Идеи Ломброзо относительно врождённой предрасположенности к тем или иным преступлениям многократно подвергались научной критике.
    Но взгляните на фото: сразу виден классический homo delinquent, от него так и веет опасностью.

  2. 04.10.2021, 00:09
    Гость: НАрмальный пацан

    Предваряя вопли юляш обоих полов с этого сайта, хочу заметить, что Главный Юрист Вселенной, повторяя какого-то древнеримского идиота(по отношению к мнениям идиотов, наш юрист почему-то внушаем сильнее, чем к мнениям вменяемых людей), говорил, что главное не тяжесть, а неотвратимость наказания(хотя в самом Древнем Риме с тяжестью всё было ок!). Так и живём.

  3. 03.10.2021, 23:32
    Гость: Курилка

    У этого денег нету откупится. А вот Бейса из Крыма на АЗС которого схватились около 50 челов -чечены с татарами дрались на ножах. Так вот этот Беса убил двух человек и заплатив по соглашению сторон потерпевшей стороне 17 лямов избежал наказания. Интересно как можно договориться со жмуриками? Для них закон пустой звук?

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