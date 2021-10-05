«Коммерсант» узнал о проблемах с поставками Bounty в России

Фото с сайта twitter.com

Российская структура американской компании Mars оповестила контрагентов о вынужденном ограничении поставок шоколадных батончиков Bounty. Причина этому - повышенный спрос в начале 2021 года и ограничения поставок сырья, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо компании.

В Mars ожидают, что запасы Bounty на складах компании полностью восполнятся к середине октября, следует из письма.

В России шоколадные батончики под брендами Mars, Snickers, Milky Way, Bounty и др. производятся на фабрике в Ульяновской области. По данным Euromonitor International, в 2020 году бренд Bounty занимал около 1,1% сегмента шоколадных кондитерских изделий в России. Продажи Bounty оценили в 4,98 млрд руб. Общая выручка Mars в РФ в прошлом году составила 139,5 млрд руб.

Источник газеты в рознице сообщил, что в неформальных разговорах менеджеры компании говорят о нехватке кокосовой стружки из-за неурожая в странах-производителях кокоса. В Mars не исключили, что проблемы с поставками продлятся вплоть до 2022 года. Другой собеседник издания в большой торговой сети подтвердил проблемы с поставками батончиков и конфет Bounty с кокосовой стружкой из-за неурожая. При этом, по его словам, прочие производители не говорят о подобных проблемах.

По сведениям Минсельхоза США, тайфуны, которые прошли в конце 2020 года на Филиппинах (второй поставщик кокосов в мире), привели к повреждению почти 49 млн кокосовых деревьев.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.10.2021, 16:21
    Гость: Срочно

    Нужно совбез собирать. Бить во все колокола.
    Всеобщую мобилизацию объявлять.
    Халва ешьте!

  4. 05.10.2021, 14:35
    Гость: Шалом.Он.

    Новость как бы смешная, но если вспомнить, что в английских супермаркетах перебои с поставками продуктов, власти привлекают армейскую логистику, то можно понять, что под хиханьки-хаханьки планируют начать морить народ голодом. Сегодня "Баунти", завтра картошка пропадет.

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