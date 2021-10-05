«Коммерсант» узнал о проблемах с поставками Bounty в России

08:52 5.10.2021

Российская структура американской компании Mars оповестила контрагентов о вынужденном ограничении поставок шоколадных батончиков Bounty. Причина этому - повышенный спрос в начале 2021 года и ограничения поставок сырья, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо компании.

В Mars ожидают, что запасы Bounty на складах компании полностью восполнятся к середине октября, следует из письма.

В России шоколадные батончики под брендами Mars, Snickers, Milky Way, Bounty и др. производятся на фабрике в Ульяновской области. По данным Euromonitor International, в 2020 году бренд Bounty занимал около 1,1% сегмента шоколадных кондитерских изделий в России. Продажи Bounty оценили в 4,98 млрд руб. Общая выручка Mars в РФ в прошлом году составила 139,5 млрд руб.

Источник газеты в рознице сообщил, что в неформальных разговорах менеджеры компании говорят о нехватке кокосовой стружки из-за неурожая в странах-производителях кокоса. В Mars не исключили, что проблемы с поставками продлятся вплоть до 2022 года. Другой собеседник издания в большой торговой сети подтвердил проблемы с поставками батончиков и конфет Bounty с кокосовой стружкой из-за неурожая. При этом, по его словам, прочие производители не говорят о подобных проблемах.

По сведениям Минсельхоза США, тайфуны, которые прошли в конце 2020 года на Филиппинах (второй поставщик кокосов в мире), привели к повреждению почти 49 млн кокосовых деревьев.