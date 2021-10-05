«Коммерсант» узнал о проблемах с поставками Bounty в России
Российская структура американской компании Mars оповестила контрагентов о вынужденном ограничении поставок шоколадных батончиков Bounty. Причина этому - повышенный спрос в начале 2021 года и ограничения поставок сырья, пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо компании.
В Mars ожидают, что запасы Bounty на складах компании полностью восполнятся к середине октября, следует из письма.
В России шоколадные батончики под брендами Mars, Snickers, Milky Way, Bounty и др. производятся на фабрике в Ульяновской области. По данным Euromonitor International, в 2020 году бренд Bounty занимал около 1,1% сегмента шоколадных кондитерских изделий в России. Продажи Bounty оценили в 4,98 млрд руб. Общая выручка Mars в РФ в прошлом году составила 139,5 млрд руб.
Источник газеты в рознице сообщил, что в неформальных разговорах менеджеры компании говорят о нехватке кокосовой стружки из-за неурожая в странах-производителях кокоса. В Mars не исключили, что проблемы с поставками продлятся вплоть до 2022 года. Другой собеседник издания в большой торговой сети подтвердил проблемы с поставками батончиков и конфет Bounty с кокосовой стружкой из-за неурожая. При этом, по его словам, прочие производители не говорят о подобных проблемах.
По сведениям Минсельхоза США, тайфуны, которые прошли в конце 2020 года на Филиппинах (второй поставщик кокосов в мире), привели к повреждению почти 49 млн кокосовых деревьев.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Нужно совбез собирать. Бить во все колокола.
Всеобщую мобилизацию объявлять.
Халва ешьте!
Да, это не роскошь, просто сахар.
Какая беда, Баунти не продают)). Нашли о чем писать, бумагу только зря мараете.
Новость как бы смешная, но если вспомнить, что в английских супермаркетах перебои с поставками продуктов, власти привлекают армейскую логистику, то можно понять, что под хиханьки-хаханьки планируют начать морить народ голодом. Сегодня "Баунти", завтра картошка пропадет.
Да кто же эту дрянь берет. Лежит на всех кассах, каменеет.