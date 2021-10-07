МВД РФ изменило правила выезда детей за рубеж

Здание МВД © KM.RU, Илья Шабардин

Министерство внутренних дел РФ утвердило новый порядок приема и подачи заявлений о несогласии на выезд детей за рубеж. Согласно новым правилам, теперь родитель может указать, в какие конкретно государства и на какой период запрещает детям выезжать. Приказ МВД размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее изменения в порядке выезда детей за рубеж анонсировала начальник главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.

Согласно документу, родитель, несогласный с выездом несовершеннолетнего в другую страну, может указать, будет ли запрет действовать до достижения ребенком 18 лет, либо предоставить конкретные даты начала и окончания периода ограничения выезда. Кроме того, у родителя есть право ограничить выезд как во все, так и в определенные страны.

Согласно прошлому регламенту, родители могли указать, когда и в какие страны разрешают ребенку выезд, но не обратное.

В старом регламенте также не был указан порядок отзыва заявления о несогласии на выезд. В новом приказе министерства уточняется, что для этого нужно принести заявление об отзыве в территориальный орган МВД или другую инстанцию, где было подано предыдущее заявление.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 07.10.2021, 12:00
    Гость: g

    анонсировала начальник главного управления по вопросам миграции МВД
    -
    где в конституции рф записано, что мент личным приказом устанавливает какие права есть у граждан рф?

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