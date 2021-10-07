ЦИК РФ увеличил траты на выборы президента в 2024 году до 33 млрд рублей

07:29 7.10.2021

В 2023 году расходы на деятельность Центризбиркома увеличатся на 13,42 млрд рублей (56%) по сравнению с запланированными действующим законом о бюджете. Об этом пишет РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на 2022-2024 годы.

Дополнительное финансирование запрошено на расходы на подготовку и проведение выборов президента России, которые должны пройти в 2024 году. В прошлом году правительство зарезервивовало на эти цели 19,8 млрд. руб. Таким образом, общие расходы на выборы президента превысят 33 млрд рублей.

Как отмечает издание, данные выборы могут стать самыми дорогими в новой истории России в абсолютном выражении. Так в 2018 году на президентские выборы было потрачено чуть более 14 млрд руб (из заложенных 17,7 млрд руб), в 2012-м на организацию и проведение кампании ушло 10,37 млрд руб., в 2008-м — 4,93 млрд руб., в 2004-м — 2,56 млрд руб.

В целом на расходы ЦИК в 2023 году заложено чуть более 37 млрд руб. — еще 4 млрд руб. пойдет на финансирование текущей деятельности Центризбиркома. В 2022 и 2024 годах бюджетные ассигнования в несколько раз ниже: они составят 6,7 млрд и 4,1 млрд соответственно.

По мнению экспертов, выделение дополнительных средств на организацию выборов может быть связано с расширенным внедрением электронного голосования в 2024 году. Они отмечают, что увеличение количества субъектов Федерации, избиратели которых смогут проголосовать дистанционно, ведет к удорожанию кампании.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова говорила о расширении формата онлайн-голосования. То, что дистанционное голосование может быть введено на выборах президента, допускала и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.