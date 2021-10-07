ЦИК РФ увеличил траты на выборы президента в 2024 году до 33 млрд рублей
В 2023 году расходы на деятельность Центризбиркома увеличатся на 13,42 млрд рублей (56%) по сравнению с запланированными действующим законом о бюджете. Об этом пишет РБК со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на 2022-2024 годы.
Дополнительное финансирование запрошено на расходы на подготовку и проведение выборов президента России, которые должны пройти в 2024 году. В прошлом году правительство зарезервивовало на эти цели 19,8 млрд. руб. Таким образом, общие расходы на выборы президента превысят 33 млрд рублей.
Как отмечает издание, данные выборы могут стать самыми дорогими в новой истории России в абсолютном выражении. Так в 2018 году на президентские выборы было потрачено чуть более 14 млрд руб (из заложенных 17,7 млрд руб), в 2012-м на организацию и проведение кампании ушло 10,37 млрд руб., в 2008-м — 4,93 млрд руб., в 2004-м — 2,56 млрд руб.
В целом на расходы ЦИК в 2023 году заложено чуть более 37 млрд руб. — еще 4 млрд руб. пойдет на финансирование текущей деятельности Центризбиркома. В 2022 и 2024 годах бюджетные ассигнования в несколько раз ниже: они составят 6,7 млрд и 4,1 млрд соответственно.
По мнению экспертов, выделение дополнительных средств на организацию выборов может быть связано с расширенным внедрением электронного голосования в 2024 году. Они отмечают, что увеличение количества субъектов Федерации, избиратели которых смогут проголосовать дистанционно, ведет к удорожанию кампании.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова говорила о расширении формата онлайн-голосования. То, что дистанционное голосование может быть введено на выборах президента, допускала и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Тогда пойдёт так: шахта Донбасса, уголёк с пылью, тарелка баланды, 20 лет.
А если все пойдет не так? тв и пропаганда-антиреклама, сеть-помойка с руганью.
Распустить ЦИК РФ,а на 33 млрд.руб. создать 25 млн. рабочих мест. Выборы президента отменить,как не оправдавшие доверия избирателей.
и устроить проводы президента.
А зачем в России выборы,как таковые?Волеизъявление граждан к результатам выборов имеет очень сомнительное отношение.Как во время,так и после выборов весь народ,кроме организаторов выборов,видит эти вбросы,карусели,принуждение к голосованию и что?А ничего.И так и дальше будет.Граждане России не являются не мазохистами ,не психопатами,чтобы поддерживать власть,в результате действий которой страна деградирует по всем направлениям,а народ элементарно физически вымирает.С 1 июля 2020 по 1 июля 2021-го пенсионеров России стало меньше на 1,199 миллиона человек. По итогам 2020 года общая смертность в России выросла на 17,9%, до 2,124 млн человек. В первом квартале 2021-го умерли еще 583,7 тысячи. Рост смертности в относительном выражении - на 26,9% год к году - стал беспрецедентным с массового голода 1947 года.Так в 1947 люди верили,что станет лучше,что власть прикладывает к улучшению ситуации все силы и возможности.Сегодня кто-то верит,что будет лучше?Сдохнем мы - завезут мигрантов.Замена населения и так идет чудовищными темпами.По-этому уж чего-чего,но на выборы ходить бессмысленно,как показали последние выборы в Думу.Пусь тратят хоть 3,хоть 33 млд.руб.Эти деньги перестают быть нашими сразу после того,как мы их заработаем.Они становятся ихними.И тратят они эти деньги как хотят и куда хотят.