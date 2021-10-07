Истек срок давности по делу об убийстве журналиста Анны Политковской
Сегодня, 7 октября 2021 года, истек срок давности по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Это следует из статьи Уголовного кодекса о сроках давности (78 УК РФ): если со дня совершения особо тяжкого преступления прошло 15 лет, виновный освобождается от ответственности. Заказчик убийства журналистки не найден.
Впрочем, несмотря на его истечение, вопрос о привлечении к уголовной ответственности заказчика в случае его поимки будет решаться судом. В качестве примера источник «Ъ» в силовых структурах привел дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которому также вменяется заказ двух убийств и покушения с истекшими сроками давности.
«Новая газета» заявила, что будет добиваться возобновления следствия. Также сегодня издание выпустило фильм, где приводит выводы собственного расследования.
Анну Политковскую застрелили 7 октября 2006 года в подъезде ее дома в Москве. По этому делу были осуждены шесть человек: исполнитель, организатор и посредники при совершении преступления. Среди осужденных был в том числе подполковник столичного МВД, который обещал назвать заказчиков убийства, но так и не сделал этого.
Анна Политковская неоднократно выезжала в районы боевых действий, вела репортажи из Чечни и занималась правозащитной деятельностью. Она помогала матерям погибших солдат и жертвам «Норд-Оста». Журналистка открыто критиковала действующую власть и лично президента Владимира Путина.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Надо отменить эту статью. Убийство должно быть наказано.
опять врем и не краснеем. ее последняя работа в Чечне была по поводу бартера человеческого затеянного березовским с басаевым. Береза зазывал иностранных журналистов в Чечню, тех там встречал Басаев и чтобы их отпустить бориска ехал к Ельцину за деньгами на выкуп, который делил с Басаевым. политковская позже это все раскопала. об этом даже в суде в Лондоне с Абрамовичем упоминалось. тех кого борзый березовский "спас" чуть кондрашка не зватила когда узнали.
Странно,что срок давности есть на убийство.Так найдется много желающих убивать и дожидаться срока давности за границей или где-то еще.Для убийц не должно быть срока давности.
Будешь у себя в стране распоряжаться.
"если со дня совершения особо тяжкого преступления прошло 15 лет"
---
Как-то у вас мягко.
.
У нас в разных штатах разные законы, но меньше 35-и лет я не встречал.