Истек срок давности по делу об убийстве журналиста Анны Политковской

15:01 7.10.2021

Сегодня, 7 октября 2021 года, истек срок давности по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Это следует из статьи Уголовного кодекса о сроках давности (78 УК РФ): если со дня совершения особо тяжкого преступления прошло 15 лет, виновный освобождается от ответственности. Заказчик убийства журналистки не найден.

Впрочем, несмотря на его истечение, вопрос о привлечении к уголовной ответственности заказчика в случае его поимки будет решаться судом. В качестве примера источник «Ъ» в силовых структурах привел дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которому также вменяется заказ двух убийств и покушения с истекшими сроками давности.

«Новая газета» заявила, что будет добиваться возобновления следствия. Также сегодня издание выпустило фильм, где приводит выводы собственного расследования.

Анну Политковскую застрелили 7 октября 2006 года в подъезде ее дома в Москве. По этому делу были осуждены шесть человек: исполнитель, организатор и посредники при совершении преступления. Среди осужденных был в том числе подполковник столичного МВД, который обещал назвать заказчиков убийства, но так и не сделал этого.

Анна Политковская неоднократно выезжала в районы боевых действий, вела репортажи из Чечни и занималась правозащитной деятельностью. Она помогала матерям погибших солдат и жертвам «Норд-Оста». Журналистка открыто критиковала действующую власть и лично президента Владимира Путина.