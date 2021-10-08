Минобороны запустило новую систему профотбора призывников

09:55 8.10.2021

Во время осеннего призыва текущего года в военкоматах начала работать новая система профессионально-психологического отбора, пишет газета "Известия" со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что во время медкомиссии психологи обращают особое внимание на признаки того, что молодой человек может повести себя неадекватно. Если тесты показывают склонность к девиантному поведению, то данная информация передается врачу-психиатру, входящему в соства медкомиссии.

Впервые новая система была апробирована в ходе весеннего призыва, показав высокую эффективность. По словам начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгения Бурдинского, благодаря новым методикам весной было выявлено около 2 тысяч призывников с признаками девиантного поведения, которые были не допущены к отправке в войска.

Подчеркивается, что это не обязательно юноши с ментальными нарушениями. Так, молодой человек может не иметь никаких психиатрических диагнозов, но тем не менее психолог по результатам тестирования может сделать вывод: направлять его в воинский коллектив не следует.

Также профессионально-психологический отбор начал играть ведущую роль при отборе кандидатов на службу по контракту. Так, в первую очередь проводится осмотр психолога, который проверяет потенциального новобранца на склонность к асоциальному поведению и экстремизму.

Также для потенциальных контрактников ужесточились требования по профотбору по отдельным родам войск. Старые методики лишь выявляли склонность к тому или иному профилю. Теперь же для желающих служить в ВДВ, морской пехоте, кандидат по результатам тестов должен показать обладание лидерским потенциалом, так как разведчики и десантники действуют в отрыве от основных сил и небольшими группами. В таких условиях каждый солдат должен быть способен действовать самостоятельно, а при выходе из строя офицера быть готовым принять на себя командование.