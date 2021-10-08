Минобороны запустило новую систему профотбора призывников
Во время осеннего призыва текущего года в военкоматах начала работать новая система профессионально-психологического отбора, пишет газета "Известия" со ссылкой на Минобороны.
Отмечается, что во время медкомиссии психологи обращают особое внимание на признаки того, что молодой человек может повести себя неадекватно. Если тесты показывают склонность к девиантному поведению, то данная информация передается врачу-психиатру, входящему в соства медкомиссии.
Впервые новая система была апробирована в ходе весеннего призыва, показав высокую эффективность. По словам начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгения Бурдинского, благодаря новым методикам весной было выявлено около 2 тысяч призывников с признаками девиантного поведения, которые были не допущены к отправке в войска.
Подчеркивается, что это не обязательно юноши с ментальными нарушениями. Так, молодой человек может не иметь никаких психиатрических диагнозов, но тем не менее психолог по результатам тестирования может сделать вывод: направлять его в воинский коллектив не следует.
Также профессионально-психологический отбор начал играть ведущую роль при отборе кандидатов на службу по контракту. Так, в первую очередь проводится осмотр психолога, который проверяет потенциального новобранца на склонность к асоциальному поведению и экстремизму.
Также для потенциальных контрактников ужесточились требования по профотбору по отдельным родам войск. Старые методики лишь выявляли склонность к тому или иному профилю. Теперь же для желающих служить в ВДВ, морской пехоте, кандидат по результатам тестов должен показать обладание лидерским потенциалом, так как разведчики и десантники действуют в отрыве от основных сил и небольшими группами. В таких условиях каждый солдат должен быть способен действовать самостоятельно, а при выходе из строя офицера быть готовым принять на себя командование.
Комментарии читателей Оставить комментарий
согласен на все 100%
что бы отдавать "долг Родине" должна существовать "Родина", а не место рождения и проживания.
Чем больше тестов, тем надежнее оценка.
Это важно для многих специальностей.
Но оценку должен даватьь все же человек.. Иначе всех будущих гениев в неадекваты запишут, они же, наверняка, излишне возбудимые. Или вообще аутисты.
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А когда власти озаботятся ранней профессиональной диагностикой, интересно?
дело не в призывниках, а в зековских нравах в армии.
Теперь же для желающих служить в ВДВ, морской пехоте, кандидат по результатам тестов должен показать обладание лидерским потенциалом...
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Какого лидера хотят получить из 18-летнего пацана,который должен отслужить всего 1 год? Срочная служба 1 год это даже вовсе и не служба,а экскурсия в армию.Учитываю сложность современной техники и вооружения, чтобы овладеть в совершенстве(а именно этого требуют условия ведения боевых действий ) воинской специальностью нужны годы учёбы и практической работы.Срочную службу лучше вообще убрать. Дома строят профессионалы, лечат, учат, работают в различных отраслях тоже профессионалы. Армия тоже должна быть профессиональной. Исходя из характера современных войн, мобилизацию отслуживших срочную провести не успеют, да похоже такой задачи и не стоит вообще. Для ведения региональных войн и б/д с бармалеями наших ВС РФ и вооружения вполне достаточно. Просто надо поддерживать на должном уровне боеготовность ,своевременно развивать новые виды вооружений и готовить профессионалов не к прошлым, а к будущим войнам. Дорога в профессионалы через военные училища, академии и учебные центры.