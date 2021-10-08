Мигрантов из Узбекистана отправят строить объекты космодрома Восточный

20:00 8.10.2021

Около 10% строителей из Узбекистана, привлекаемых на работу в России по пилотному проекту въезда мигрантов, отправятся на строительство объектов космодрома Восточный, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина.

Правительство России ранее утвердило пилотный проект по привлечению в страну 10 тыс. строителей из Узбекистана при условии их вакцинации от коронавирусной инфекции или наличия у них документа о перенесенном заболевании.

Файзуллин уточнил, что пилотный проект уже начался и "работает до конца года". "На сегодня заявки были приняты от крупных организаций, которые традиционно завозили на территорию своих объектов иностранную рабочую силу, и вот отрабатывается механизм, который позволит и в 2022 году, если ковидная ситуация будет продолжаться, также активно его использовать", - добавил он.

Глава Минстроя напомнил, что в сентябре официальная российская делегация в составе Минстроя, Минздрава, города Москвы, Роструда, Минтруда, МВД, МЧС посетила Ташкент, где было заключено соглашение.