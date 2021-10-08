Мигрантов из Узбекистана отправят строить объекты космодрома Восточный

Около 10% строителей из Узбекистана, привлекаемых на работу в России по пилотному проекту въезда мигрантов, отправятся на строительство объектов космодрома Восточный, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина.

Правительство России ранее утвердило пилотный проект по привлечению в страну 10 тыс. строителей из Узбекистана при условии их вакцинации от коронавирусной инфекции или наличия у них документа о перенесенном заболевании.

Файзуллин уточнил, что пилотный проект уже начался и "работает до конца года". "На сегодня заявки были приняты от крупных организаций, которые традиционно завозили на территорию своих объектов иностранную рабочую силу, и вот отрабатывается механизм, который позволит и в 2022 году, если ковидная ситуация будет продолжаться, также активно его использовать", - добавил он.

Глава Минстроя напомнил, что в сентябре официальная российская делегация в составе Минстроя, Минздрава, города Москвы, Роструда, Минтруда, МВД, МЧС посетила Ташкент, где было заключено соглашение. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.10.2021, 01:15
    Гость: КЦ Ольгино

    Молодец - хороший пост. Но забыл написать, что узбеки первые шли на фашистские танки, диды воевали и т.д. Стaрайтесь не отклоняться от методички.

  4. 09.10.2021, 00:14
    Гость: Москвич

    Я, Москвич. Коренной. Я, люблю Кутузовский Проспект. Я любил Центр Москвы - Патриаршие, ул. Горького, Трубную Площадь, Сухаревку, зоопоарк - все уничтожено. Я помню, умытые улицы, чистейшие дворы. Я помню яблоневые сады Коломенского и Орехово, вишневые джунгли вокруг "хрущеб" - ...... мне нужны эти ..... , которые оскорбляют женщин, убивают и калечат нас? Ударь дагестанца или другого бородатого - уголовное дело (национальная рознь). Еврейская власть - они по ТВ принесут извинения. Только кому - своему клану. Я перестал ездить в центр Москвы - ЭТО НЕ МОСКВА. Это у....... градостроительное, которое как геморр - пронзило деньгами простатитные ..... "наших" руководителеЙ

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