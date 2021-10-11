Навального поставили на учет «как экстремиста и террориста»
Оппозиционер Алексей Навальный рассказал, что его сняли с профилактического учета как склонного к побегу. Вместо этого заключенного поставили на учет «как экстремиста и как террориста». В конце сентября Следственный комитет возбудил против Навального и его соратников дело о создании экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК).
Как сообщил Навальный, соответствующее решение специальная комиссия приняла единогласно. После этого та же комиссия единогласно проголосовала за то, чтобы поставить Навального на учет как экстремиста и как террориста.
Сам политик назвал произошедшее «хорошей новостью», так как «„экстремистский“ и „террористический“ профучеты не такие утомительные, как „побегушник“».
Навального объявили склонным к побегу еще, когда он находился в СИЗО «Матросская тишина» — на основании того, что, по версии ФСИН, он дважды публично говорил «о намерении совершить побег». Оппозиционер называл произнесенные слова шуткой.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Пробовал ваш яд, гы-гы-гы!
Как так получилось, что бедняки накостыляли в 1945 году любителям "майн кампфа"!
А что опровергать? Кашу из цифр и букв. Напиши конкретно-где и когда и сколько украл Навальный. Например так: " У свадебного свидетеля нашли в панамском оффшоре 2 млрд долл-144 млрд рублей( с каждого россиянина по тысяче). Жених крышанул и свидетель не только на свободе но и периодически награждается.
Можно ужесточить, например, борьбу с вурдалаками, а вурдалаками обзывать кого захочешь!.. И-итить! Сажать - не пересажать. Кто косо посмотрел или ляпнул чо - ага!, попался вурдалачище! в турму его!
Алексей Анатольевич, держитесь!
Правда за Вами. Не в силе Бог, а в правде.
Российский народ с Вами!