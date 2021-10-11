Навального поставили на учет «как экстремиста и террориста»

13:18 11.10.2021

Оппозиционер Алексей Навальный рассказал, что его сняли с профилактического учета как склонного к побегу. Вместо этого заключенного поставили на учет «как экстремиста и как террориста». В конце сентября Следственный комитет возбудил против Навального и его соратников дело о создании экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК).

Как сообщил Навальный, соответствующее решение специальная комиссия приняла единогласно. После этого та же комиссия единогласно проголосовала за то, чтобы поставить Навального на учет как экстремиста и как террориста.

Сам политик назвал произошедшее «хорошей новостью», так как «„экстремистский“ и „террористический“ профучеты не такие утомительные, как „побегушник“».

Навального объявили склонным к побегу еще, когда он находился в СИЗО «Матросская тишина» — на основании того, что, по версии ФСИН, он дважды публично говорил «о намерении совершить побег». Оппозиционер называл произнесенные слова шуткой.