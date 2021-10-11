Навального поставили на учет «как экстремиста и террориста»

© KM.RU, Алексей Белкин

Оппозиционер Алексей Навальный рассказал, что его сняли с профилактического учета как склонного к побегу. Вместо этого заключенного поставили на учет «как экстремиста и как террориста». В конце сентября Следственный комитет возбудил против Навального и его соратников дело о создании экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК).

Как сообщил Навальный, соответствующее решение специальная комиссия приняла единогласно. После этого та же комиссия единогласно проголосовала за то, чтобы поставить Навального на учет как экстремиста и как террориста. 

Сам политик назвал произошедшее «хорошей новостью», так как «„экстремистский“ и „террористический“ профучеты не такие утомительные, как „побегушник“». 

Навального объявили склонным к побегу еще, когда он находился в СИЗО «Матросская тишина» — на основании того, что, по версии ФСИН, он дважды публично говорил «о намерении совершить побег». Оппозиционер называл произнесенные слова шуткой.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 11.10.2021, 17:39
    Гость: Вопрос на засыпку:

    Как так получилось, что бедняки накостыляли в 1945 году любителям "майн кампфа"!

  3. 11.10.2021, 17:30
    Гость: Вековому Я

    А что опровергать? Кашу из цифр и букв. Напиши конкретно-где и когда и сколько украл Навальный. Например так: " У свадебного свидетеля нашли в панамском оффшоре 2 млрд долл-144 млрд рублей( с каждого россиянина по тысяче). Жених крышанул и свидетель не только на свободе но и периодически награждается.

  4. 11.10.2021, 17:06
    Гость: А чо, прикольно!..

    Можно ужесточить, например, борьбу с вурдалаками, а вурдалаками обзывать кого захочешь!.. И-итить! Сажать - не пересажать. Кто косо посмотрел или ляпнул чо - ага!, попался вурдалачище! в турму его!

  5. 11.10.2021, 16:39
    Гость: Зоя

    Алексей Анатольевич, держитесь!
    Правда за Вами. Не в силе Бог, а в правде.
    Российский народ с Вами!

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