МВД и ФСБ хотят наделить правом внесудебной блокировки банковских счетов

19:11 12.10.2021

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) подготовила законопроект, который позволит в досудебном порядке на десять дней блокировать банковские операции, которые могут быть направлены на финансирование наркобизнеса, терроризма и экстремизма, в том числе «публичных мероприятий с нарушением установленного порядка», пишет «Коммерсант».

Решение о блокировке может быть принято только в не терпящих отлагательства случаях. Основанием для его принятия должны быть «подтвержденные и задокументированные» сведения, говорится в проекте закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части противодействия финансированию терроризма и (или) иных противоправных деяний».

Проектом предлагается, что решение о блокировке смогут принимать руководители ФСБ, МВД и Росфинмониторинга, в том числе территориальных органов.

Согласно пояснительной записке, основанием для приостановки перевода может стать подозрение о причастности гражданина к:

финансированию массовых беспорядков экстремистской направленности, финансированию деятельности, направленной на организацию и (или) проведение публичных мероприятий с нарушением установленного порядка;

финансированию терроризма;

нарушению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры;

незаконному обороту наркотиков;

отмыванию средств.

Приостановка таких операций должна быть временной, на срок до десяти рабочих дней. Проект предусматривает обязательное уведомление о внесудебной блокировке в течение 24 часов генерального прокурора РФ, его заместителя или «иного» прокурора. Дальнейшая блокировка возможна только при вынесении судебного решения.

Кредитные организации (банки) будут обязаны исполнять решение силовиков «незамедлительно, но не позднее рабочего дня» после его получения. Она также должны извещать клиентов о блокировке. Законопроект предусматривает назначение судом ежемесячной выплаты для обеспечения жизнедеятельности лиц, чьи переводы заблокированы, и членов их семьи.

Росфинмониторинг предполагает, что каждый день по всей территории страны будет приниматься около 17 решений о внесудебной блокировке операций по счетам, а в неделю — около 120.