МВД и ФСБ хотят наделить правом внесудебной блокировки банковских счетов

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) подготовила законопроект, который позволит в досудебном порядке на десять дней блокировать банковские операции, которые могут быть направлены на финансирование наркобизнеса, терроризма и экстремизма, в том числе «публичных мероприятий с нарушением установленного порядка», пишет «Коммерсант».

Решение о блокировке может быть принято только в не терпящих отлагательства случаях. Основанием для его принятия должны быть «подтвержденные и задокументированные» сведения, говорится в проекте закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части противодействия финансированию терроризма и (или) иных противоправных деяний».

Проектом предлагается, что решение о блокировке смогут принимать руководители ФСБ, МВД и Росфинмониторинга, в том числе территориальных органов.

Согласно пояснительной записке, основанием для приостановки перевода может стать подозрение о причастности гражданина к:

  • финансированию массовых беспорядков экстремистской направленности, финансированию деятельности, направленной на организацию и (или) проведение публичных мероприятий с нарушением установленного порядка;
  • финансированию терроризма;
  • нарушению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры;
  • незаконному обороту наркотиков;
  • отмыванию средств.

Приостановка таких операций должна быть временной, на срок до десяти рабочих дней. Проект предусматривает обязательное уведомление о внесудебной блокировке в течение 24 часов генерального прокурора РФ, его заместителя или «иного» прокурора. Дальнейшая блокировка возможна только при вынесении судебного решения.

Кредитные организации (банки) будут обязаны исполнять решение силовиков «незамедлительно, но не позднее рабочего дня» после его получения. Она также должны извещать клиентов о блокировке. Законопроект предусматривает назначение судом ежемесячной выплаты для обеспечения жизнедеятельности лиц, чьи переводы заблокированы, и членов их семьи.

Росфинмониторинг предполагает, что каждый день по всей территории страны будет приниматься около 17 решений о внесудебной блокировке операций по счетам, а в неделю — около 120.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.10.2021, 22:55
    Гость: гость

    Я с пониманием отношусь к безопасности,но под термин "отмывание средств" можно подвести множество ситуаций.Конечно чекисты разберутся и разблокируют карту при ошибочной блокировке,но простой человек не захочет таких проблем и просто не будет лишний раз пользоваться картой.Знаю что некоторые перестали держать деньги на картах,так как людей просто лишают возможности доступа к своим деньгам.А потом просто извиняются.Если бы те кто принимает решение за ошибку оплачивали в десятикратном размере сумму которую блокируют из своей зарплаты,то это было бы справедливо,но так не будет.

  2. 12.10.2021, 21:20
    Гость: ABCD

    Пока ещё это не диктатура, называется по другому- автократия. Но это уже пол шага до диктатуры.

  3. 12.10.2021, 21:17
    Гость: ABCD

    Чем становится старше Гегемон, тем Россия всё больше и дальше становится заурядным полицейским го-вом. По протухшим соусом борьбы с терроризмом и отмыванием доходов, они готовы уже наделить своих вертухаев какими угодно правами, лишь бы моментально находить и обезвреживать политических неугодных.
    Всё бы хорошо с законами об иноагентах.. да вот сама ЕР попадает под закон о иностранных агентах. Но власть себя красивую сквозь призму своего же королевства кривых зеркал не видит.

  4. 12.10.2021, 20:39
    Гость: Бобер

    Чем туже петля контроля, тем острее лезвие народной ненависти. Все кончится тихой и внезапной резней, вырежут всех кто наденет форму силовика в тот день. А на следующий день новостей об этом событии не будет, но все будут знать чьи это трупы волокутся на веревке за грузовиком. Думаете невозможно? А я ведь всегда ошибаюсь в масштабе, в жизни будет хуже, чем в расчетах.

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