Ушел из жизни первый официальный представитель СКР Владимир Маркин
Первый руководитель управления Следственного комитета по взаимодействию со СМИ, член Общественного совета при СК России генерал-майор юстиции Владимир Маркин ушел из жизни в возрасте 64 лет.
По информации в СМИ, Владимир Маркин долгое время тяжело болел.
С 20 июня 2011 года по 6 октября 2016 года Маркин являлся официальным представителем СКР. До этого с 3 сентября 2007 года он руководил аналогичным управлением в Следственном комитете при прокуратуре.
После ухода из СК Маркин был первым замгендиректора «РусГидро».
«Это тяжелая утрата для всех нас. Владимир Иванович был яркой, харизматичной личностью, неравнодушным человеком, настоящим профессионалом своего дела. Будучи журналистом высокого класса, Владимир Иванович весь свой богатый опыт успешно применял в качестве официального представителя Следственного комитета России. Человек с четкой гражданской позицией, он всегда своевременно отвечал на вызовы и попытки дискредитировать следствие, в том числе исходившие из-за рубежа. При непосредственном участии Владимира Ивановича образ современного российского следователя теперь прочно ассоциируется у людей с независимым, честным и принципиальным офицером, а работа ведомства – с прозрачностью и объективностью», - отмечается в сообщении СК.
Ведомство выразило соболезнования родным и близким Маркина.
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Из статьи:
После ухода из СК Маркин был первым замгендиректора «РусГидро».
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Умер на рабочем посту, рассчитывая гидродинамический градиент турбулентного потока.
В полярной системе координат.
неправильно считаете. Он как раз дожил. Все главари РФ ушли на пенсию, а потом поняли, что их могут выпереть с работы как старыз, и они быстренько повысили пенсионный возраст, но для всех остальных. Теперь старички могут и пенсию получать и работать до 70 лет. А у чекистов и прочих опричников и пенсия досрочная.
Образ современного российского следователя теперь прочно ассоциируется у людей с независимым, честным и принципиальным ...
Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2021/10/12/sledstvennyi-komitet-rossii/891906-ushel-iz-zhizni-pervyi-ofitsialnyi-predstavit
А как старательно выдавал чужую песню "За кондуктора",на которой и ехал 35 лет......кандуктар панимаит! ... за свою :))
За это будет кочережками припечен знатно.
Лучше бы написали какую жижу ему вкололи прежде чем он "ушёл из жизни" на 64 году жизни. А ведь его уровень жизни гораздо выше нашего.
Даже за один месяц пенсию не получил. Не то что Путин. И бюджет уже больше двадцати лет дербанит и пенсию девять лет исправно получает за измену Родине.