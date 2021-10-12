Ушел из жизни первый официальный представитель СКР Владимир Маркин

11:22 12.10.2021

Первый руководитель управления Следственного комитета по взаимодействию со СМИ, член Общественного совета при СК России генерал-майор юстиции Владимир Маркин ушел из жизни в возрасте 64 лет.

По информации в СМИ, Владимир Маркин долгое время тяжело болел.

С 20 июня 2011 года по 6 октября 2016 года Маркин являлся официальным представителем СКР. До этого с 3 сентября 2007 года он руководил аналогичным управлением в Следственном комитете при прокуратуре.

После ухода из СК Маркин был первым замгендиректора «РусГидро».

«Это тяжелая утрата для всех нас. Владимир Иванович был яркой, харизматичной личностью, неравнодушным человеком, настоящим профессионалом своего дела. Будучи журналистом высокого класса, Владимир Иванович весь свой богатый опыт успешно применял в качестве официального представителя Следственного комитета России. Человек с четкой гражданской позицией, он всегда своевременно отвечал на вызовы и попытки дискредитировать следствие, в том числе исходившие из-за рубежа. При непосредственном участии Владимира Ивановича образ современного российского следователя теперь прочно ассоциируется у людей с независимым, честным и принципиальным офицером, а работа ведомства – с прозрачностью и объективностью», - отмечается в сообщении СК.

Ведомство выразило соболезнования родным и близким Маркина.