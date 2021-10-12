Обвиняемый в изнасиловании и убийствах в Подмосковье получил пожизненное

21:24 12.10.2021

Московский областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя Владимира Живаева, который был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), чч. 1, 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Суд приговорил Живаева к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Также с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 4 млн рублей и компенсация материального ущерба на сумму 5500 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Как было установлено, в июле 2007 года Живаев, находясь в лесном массиве деревни Нестерово Орехово-Зуевского района, совершил в отношении 17-летней знакомой насильственные действия сексуального характера. Также он нанес ей не менее 17 ударов твердым тупым и колюще-режущим предметами по различным частям тела. От полученных повреждений несовершеннолетняя скончалась на месте преступления.

6 января 2019 года, работая таксистом, Живаев предложил подвезти ранее незнакомую ему женщину, которую отвез в район деревни Малое Кишнево Орехово-Зуевского городского округа, где изнасиловал ее, а после задушил. Труп он отвез в лесной массив деревни Малая Дубна Орехово-Зуевского городского округа, где снял с жертвы золотое кольцо и закопал тело.

По просьбе ранее знакомой 19-летней девушки 5 апреля 2019 года Живаев забрал ее из колледжа и должен был отвезти домой. Вместо этого, он проследовал в лесной массив вблизи ДНТ «Старт-2» Орехово-Зуевского городского округа, где под угрозой применения ножа изнасиловал потерпевшую. Девушка пообещала не обращаться в правоохранительные органы, в связи с чем Живаев ее отпустил.