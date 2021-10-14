Россия с 9 ноября снимет ограничения на полеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду

Самолет компании Transaero

Россия с 9 ноября снимает ограничения на чартерные и регулярные рейсы в аэропорты Хургады и Шарм-эш-Шейха из российских аэропортов, в которых возобновлено международное сообщение.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ.

Сообщается, что данное решение было принято по итогам состоявшегося заседания в оперштабе под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой и с учетом эпидемиологической обстановки в отдельных странах.

Т️акже с 9 ноября возобновляется регулярное авиасообщение на взаимной основе со следующими государствами: Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция, Таиланд (с учетом требований страны, только для граждан Российской Федерации, вакцинированных против новой коронавирусной инфекции).

Напомним, Россия с 9 августа возобновила регулярные рейсы на популярные египетские курорты - в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Сначала полеты осуществлялись в ограниченном объеме из Москвы, позже их разрешили выполнять и из других российских городов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 14.10.2021, 17:57
    Гость: www

    Ну ничего себе требования Таиланда. Только граждане РФ, вакцинированные против новои короновируснои инфекции. Понимаи этот бред собачии как хочешь.

  3. 14.10.2021, 17:42
    Гость: stalker

    Ну, и где логика ? В период обострения эпидемии перемещения и контакты ограничивают, а нас все наоборот. Как следствие у людей возникают обоснованные сомнения относительно серьезности ситуации с коронавирусом в стране. Да и власти прямо заявляют, что вводить режим ЧС в стране не собираются. Вот и делайте выводы по чьей вине у нас так много больных и умерших. И на одних только антипрививочников валить все не надо.

  4. 14.10.2021, 17:14
    Гость: Эпидемия

    бьёт рекорды в Раше, а она открывает границы?! А может нет рекорда, кремыль врёёёт?

  5. 14.10.2021, 15:42
    Гость: Ну

    не дома же тратить все эти баулы зеленых "заработанные" непосильным трудом. Варварская продажа невосполнимых природных ресурсов и полученные зеленые утомленный офисный планктон должен срочно вывозить в страны где пляжи и пальмы. А назад привозить вирусы со всего мира.

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