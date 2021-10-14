Россия с 9 ноября снимет ограничения на полеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду

15:10 14.10.2021

Россия с 9 ноября снимает ограничения на чартерные и регулярные рейсы в аэропорты Хургады и Шарм-эш-Шейха из российских аэропортов, в которых возобновлено международное сообщение.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ.

Сообщается, что данное решение было принято по итогам состоявшегося заседания в оперштабе под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой и с учетом эпидемиологической обстановки в отдельных странах.

Т️акже с 9 ноября возобновляется регулярное авиасообщение на взаимной основе со следующими государствами: Багамы, Иран, Нидерланды, Норвегия, Оман, Словения, Тунис, Швеция, Таиланд (с учетом требований страны, только для граждан Российской Федерации, вакцинированных против новой коронавирусной инфекции).

Напомним, Россия с 9 августа возобновила регулярные рейсы на популярные египетские курорты - в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Сначала полеты осуществлялись в ограниченном объеме из Москвы, позже их разрешили выполнять и из других российских городов.