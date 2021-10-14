Полиция проверит целительницу, «лечащую» COVID-19 крапивными пулями

Протоколы лечения, которые используют дорогостоящие и неэффективные препараты, не замечая в упор дешёвый Ивермектин и другие простые средства, витамины D и С, цинк, Гидроксихлорохин, которые быстро вылечивают людей, причём дома.

Пусть проверят г-на Пескова, с его конфликтом интересов (дочь занимается продажей тестов на ковид, по сообщениям СМИ), и он уже заговорил об ужесточнии мер борьбы, но не с вирусом, а со здоровыми гражданами страны.

Если это ОРВИ (а таковым его признала даже ВОЗ)можно вылечить быстро и дёшево, а заинтересованные лица, выполняющие указания единого внешнего центра (например, Ракова заявила, что в ковид будет записывать ЛЮБОЕ ОРВИ, такое же заявление в те же дни сделала Динна Хиншоу, глава службы здравоохранения Канады) продолжают психологическое давление на граждан, принуждая их к экспериментам с непроверенными веществами, то проверять нужно их на предмет не только личной выгоды, но и того, откуда и кто ими руководит.

Почему Индия лечит своих граждан и у них число случаев падает, а в почти поголовно "вакцинированных" странах число заболевших взрывообразно растёт? Именно за счёт применения тех самых мер информационного и психологического террора, разрушающего иммунитет и усугубляющего течение любой простуды?

Нужно тщательное расследование, почему в стране действует "Союз городов и местных властей" при ООН со своей конституцией, и почему вступившие в эту организацию местные власти управляются напрямую из ООН, что это за сепаратизм? Расследуйте!