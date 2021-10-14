Полиция проверит целительницу, «лечащую» COVID-19 крапивными пулями
Полиция проверяет информацию об уфимской целительнице, которая якобы лечит больных коронавирусом, выстрелами в голову крапивными пулями.
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
По словам самой женщины, ей удалось вылечить около тысячи больных коронавирусом. На видео видно, как она стреляет в их обернутые полотенцем головы крапивными пулями и обжигает огнем.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ничего нового.
Профаны принимают только профанские методы лечения, достойные их уровня развития и понимания
Протоколы лечения, которые используют дорогостоящие и неэффективные препараты, не замечая в упор дешёвый Ивермектин и другие простые средства, витамины D и С, цинк, Гидроксихлорохин, которые быстро вылечивают людей, причём дома.
Пусть проверят г-на Пескова, с его конфликтом интересов (дочь занимается продажей тестов на ковид, по сообщениям СМИ), и он уже заговорил об ужесточнии мер борьбы, но не с вирусом, а со здоровыми гражданами страны.
Если это ОРВИ (а таковым его признала даже ВОЗ)можно вылечить быстро и дёшево, а заинтересованные лица, выполняющие указания единого внешнего центра (например, Ракова заявила, что в ковид будет записывать ЛЮБОЕ ОРВИ, такое же заявление в те же дни сделала Динна Хиншоу, глава службы здравоохранения Канады) продолжают психологическое давление на граждан, принуждая их к экспериментам с непроверенными веществами, то проверять нужно их на предмет не только личной выгоды, но и того, откуда и кто ими руководит.
Почему Индия лечит своих граждан и у них число случаев падает, а в почти поголовно "вакцинированных" странах число заболевших взрывообразно растёт? Именно за счёт применения тех самых мер информационного и психологического террора, разрушающего иммунитет и усугубляющего течение любой простуды?
Нужно тщательное расследование, почему в стране действует "Союз городов и местных властей" при ООН со своей конституцией, и почему вступившие в эту организацию местные власти управляются напрямую из ООН, что это за сепаратизм? Расследуйте!
не голикова?
Фамилия "Целительницы" Гинцбург или схожая? Она, хотя бы, член партии Едим Россию? Нет? Тогда это совсем другая методика, преступная!
А почему Гинзбург, Собянин и Попова могут зарабатывать на ковидных дураках, втискивая им намордники, фальшивые тесты и ширялово с отравой, а уфимская целительница - нет? Это несправедливо - доить так доить.