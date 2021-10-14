Полиция проверит целительницу, «лечащую» COVID-19 крапивными пулями

Полиция проверяет информацию об уфимской целительнице, которая якобы лечит больных коронавирусом, выстрелами в голову крапивными пулями.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

По словам самой женщины, ей удалось вылечить около тысячи больных коронавирусом. На видео видно, как она стреляет в их обернутые полотенцем головы крапивными пулями и обжигает огнем.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.10.2021, 02:02
    Гость: Ну да

    Ничего нового.
    Профаны принимают только профанские методы лечения, достойные их уровня развития и понимания

  2. 15.10.2021, 00:44
    Гость: Лучше пусть проверят Мурашко

    Протоколы лечения, которые используют дорогостоящие и неэффективные препараты, не замечая в упор дешёвый Ивермектин и другие простые средства, витамины D и С, цинк, Гидроксихлорохин, которые быстро вылечивают людей, причём дома.

    Пусть проверят г-на Пескова, с его конфликтом интересов (дочь занимается продажей тестов на ковид, по сообщениям СМИ), и он уже заговорил об ужесточнии мер борьбы, но не с вирусом, а со здоровыми гражданами страны.

    Если это ОРВИ (а таковым его признала даже ВОЗ)можно вылечить быстро и дёшево, а заинтересованные лица, выполняющие указания единого внешнего центра (например, Ракова заявила, что в ковид будет записывать ЛЮБОЕ ОРВИ, такое же заявление в те же дни сделала Динна Хиншоу, глава службы здравоохранения Канады) продолжают психологическое давление на граждан, принуждая их к экспериментам с непроверенными веществами, то проверять нужно их на предмет не только личной выгоды, но и того, откуда и кто ими руководит.

    Почему Индия лечит своих граждан и у них число случаев падает, а в почти поголовно "вакцинированных" странах число заболевших взрывообразно растёт? Именно за счёт применения тех самых мер информационного и психологического террора, разрушающего иммунитет и усугубляющего течение любой простуды?

    Нужно тщательное расследование, почему в стране действует "Союз городов и местных властей" при ООН со своей конституцией, и почему вступившие в эту организацию местные власти управляются напрямую из ООН, что это за сепаратизм? Расследуйте!

  4. 14.10.2021, 21:42
    Гость: Но ведь это одного уровня методики

    Фамилия "Целительницы" Гинцбург или схожая? Она, хотя бы, член партии Едим Россию? Нет? Тогда это совсем другая методика, преступная!

  5. 14.10.2021, 21:30
    Гость: Aркаим

    А почему Гинзбург, Собянин и Попова могут зарабатывать на ковидных дураках, втискивая им намордники, фальшивые тесты и ширялово с отравой, а уфимская целительница - нет? Это несправедливо - доить так доить.

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