Песков не исключил перехода к чрезвычайным мерам против COVID-19
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти готовы перейти к решительным мерам по борьбе с коронавирусом в случае, если инфраструктура не будет справляться с потоком больных.
Отвечая на вопрос, есть ли условная черта, после которой Кремль готов пойти на решительные меры, Песков ответил, что дело не в этом.
«Ну смотрите: речь не о черте, вряд ли она может быть, за истекшие почти два года определенный опыт наработан, вся медицинская инфраструктура мобилизована. Сейчас больше технологий и протоколов лечений», - цитирует его слова РБК.
Песков также считает, что необходимо разъяснять людям необходимость прививки. «Это действительно безответственно - не делать прививку, это убивает», - полагает он.
Динамика вакцинации (%) и число умерших от COVID-19. Изображение с сайта minfin.com.ua
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ивермектин, он и в Африке Ивермектин! Они лечат им специфические африканские болезни, заодно и т.н. ковидлу.
Вспомним мудрых африканских лидеров - Магуфули и Нкурузизу, которые с первых шагов насквозь видели эту аферу и не позволяли гнобить свои народы! Африка знает цену "вакцинам" им Б.Гейтса, искалечвших тысячи детей, за что его выставили оттуда вон! А Магуфули отправил в ВОЗ на тестирование образцы от мяса козы, плода папайи, кока-колы и бензин, и получил ответ, что все тяжко больно ковидлой. За это ему пришлось заплатить жизнью, ему "устроили" сердечный приступ, по методике устранения неугодных лидеров. Но дело было сделано, факт остался фактом!
Африка лечит Ивермектином,равно как и Индия и, с недавних пор, Индонезия, где тут же все пошло на спад. Но на закрытой конференции анестезиологов (почему закрытой? Что за тайны? Как под наркозом применять протоколы "лечения"?) говорили про Ремдесивир, который продолжают применять. В США больницы превратились в фабрики смерти, а врачи - в убийц, считает доктор Шерри Тенпенни, одна из тех, кто не продал свою совести не предал свою профессию. Таких врачей много, но много и тех, кто за деньги готов выполнить любой приказ!
Ради духовной профилактики нужно изгнать страх, опираясь на любовь к близким, своему народу и стране, радоваться тому хорошему что есть и знать, что с нами Бог, и бояться некого и нечего! А такие высказывания и беззаконные распоряжения просто игнорировать.
Делать прививку, которая убивает, это ясно по данным из всех стран. А призывать к этому - преступно! Также преступно утаивать информацию об успешном лечении дешевыми препаратами, не говоря уже о профилактике (даже слово такое забыто!), эскулапы греют лапы, гребут бабло. К слову сказать, маски и перчатки профилактикой не являются, разрушая естественные механизмы защиты, природный иммунитет!
Что касается "вакцин", т.е. экспериментальных генных уколов, то они ломают природный иммунитет, разрушая его изнутри, на клеточном уровне и подменяя временным вакцинным, который требует повторных "инструкций" от все новых доз мРНК для клеток. Число нежелательных реакций в мире перевалило за 2 МИЛЛИОНА человек, от уколов умирает больше, чем от "вируса", никем и нигде НЕ ВЫДЕЛЕННОГО! Умирают от уколов молодые люди, здоровые спортсмены, от воспаления миокарда, т.е. сердечной мышцы или перикарда, оболочки сердца. Многие агитаторы "за вакцины", проклинавшие и во всем обвинявшие "не вакцинированных", уже умерли, получив вторую или третью дозу.
Г-н Песков, помнится, заявлял, что сам не хочет спешить с вакцинацией, подождет результатов. Можно не сомневаться, что НИКТО из наших власть предержащих на самом деле этого не делал и не собирается, т.к. механизм этого мошенничества им известен. Маски они не носят, лох-дауны их не касаются и их жизнь не разрушают. На Западе высшее руководство и парламент от прививок освобождены, а гражданам отказывают в медотводе, поэтому люди просто увольняются.
А чуть раньше было "На того бы Собчака ГПУ бы и ЧК".
В то время даже самым ярым антисоветчикам не могло пригрезиться, что главным патриотом РФ станет портфеленосец Собчака...
У этого персонажа все "леваки". Сталин, Гитлер, Трумен... Он даже Проказника Никки в "леваки" записал.
Что на графике? Количество вакцинированных растет ,и вместе с ней растет смертность.Или я ошибаюсь?