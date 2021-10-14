Песков не исключил перехода к чрезвычайным мерам против COVID-19

17:23 14.10.2021

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти готовы перейти к решительным мерам по борьбе с коронавирусом в случае, если инфраструктура не будет справляться с потоком больных.

Отвечая на вопрос, есть ли условная черта, после которой Кремль готов пойти на решительные меры, Песков ответил, что дело не в этом.

«Ну смотрите: речь не о черте, вряд ли она может быть, за истекшие почти два года определенный опыт наработан, вся медицинская инфраструктура мобилизована. Сейчас больше технологий и протоколов лечений», - цитирует его слова РБК.

Песков также считает, что необходимо разъяснять людям необходимость прививки. «Это действительно безответственно - не делать прививку, это убивает», - полагает он.



Динамика вакцинации (%) и число умерших от COVID-19. Изображение с сайта minfin.com.ua