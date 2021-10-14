Россияне могут лишиться права выбирать управляющую домом компанию
Собственники жилья в многоквартирных домах могут лишиться права определять управляющие компании (УК). Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на проект стратегии развития строительной отрасли до 2030 года, разработанный Минстроем.
Сейчас управляющую компанию выбирают собственники жилья. Однако, согласно отзыву на документ комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ, проект Минстроя подразумевает создание регоператоров по управлению жильем, которые будут отбирать УК на основе открытых конкурсных процедур. Регоператоры будут гарантировать возмещение ущерба от приводящих к авариям в домах нарушений.
По мнению экспертов ТПП, средства для этого будут собираться с самих жильцов. Вероятнее всего сумма будет добавлена к плате за содержание домов. Деньги будут отчислятся региональным операторам, которые будут накапливать их на счетах и определять, что можно и что нельзя отнести к нарушениям, которые покрываются из этого фонда.
В Минстрое газете сообщили, что проект стратегии опубликован для широкого обсуждения, говорить о разработанных инициативах преждевременно.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"наглядная демонстрация Левацкого словоблудия."
Вше праворульное словоблудие утомляет.
Никто, даже бы Ленин не смог найти в ситуации нечего "левацкого", а вы от вы уважаемый повсеместно только "левацкое" находите там, где нет политики, только алчность и стяжательство.
У вас по Ленину "детская болезнь левизны".
В общем понятно, чиновники которые являются собственниками этих фирмочек- управляющих компаний через посредников или оформленные на их родственников решили, что холопская вольница должна быть прекращена, теперь они будут решать кто будет жирно кушать жильцов.
А новые взносы- новый побор который будет разворован и отправлен на Кипрские офшоры, повод разворовать средства они изобретают быстрее чем взносы им поступают.
За кадром остался вопрос, что в конечном итоге будет с деньгами?
И что делать если управляющая компания в час "х" вместо того, что бы начать из этих средств восстанавливать ущерб, просто окажется банкротом и скажут "ну вот так, не смоли мы..."
А Минстрой опять начнёт изобретать новый закон "регулирующий" неработающий? Начав с очередного побора.
наглядная демонстрация Левацкого словоблудия.
грабеж среди былого дня чем только не называют - только не тем что это есть на самом деле.
а мы их обслуживаем.
Очередное поколение прикорытников нуждается в корытах. Мусорный оператор уже создан, проблем это ни разу не решило, зато тарифы подняли в 10 раз.