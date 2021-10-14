Россияне могут лишиться права выбирать управляющую домом компанию

09:05 14.10.2021

Собственники жилья в многоквартирных домах могут лишиться права определять управляющие компании (УК). Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на проект стратегии развития строительной отрасли до 2030 года, разработанный Минстроем.

Сейчас управляющую компанию выбирают собственники жилья. Однако, согласно отзыву на документ комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ, проект Минстроя подразумевает создание регоператоров по управлению жильем, которые будут отбирать УК на основе открытых конкурсных процедур. Регоператоры будут гарантировать возмещение ущерба от приводящих к авариям в домах нарушений.

По мнению экспертов ТПП, средства для этого будут собираться с самих жильцов. Вероятнее всего сумма будет добавлена к плате за содержание домов. Деньги будут отчислятся региональным операторам, которые будут накапливать их на счетах и определять, что можно и что нельзя отнести к нарушениям, которые покрываются из этого фонда.

В Минстрое газете сообщили, что проект стратегии опубликован для широкого обсуждения, говорить о разработанных инициативах преждевременно.