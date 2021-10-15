Полиция проводит обыски в новосибирском институте лазерной физики РАН

11:09 15.10.2021

В новосибирском Институте лазерной физики Сибирского отделения РАН проходят обыски, пишет РБК со ссылкой на директора института Алексея Тайченачева

"Обыски проводятся, пока больше никаких комментариев дать не могу. Обыски проводит полиция", — указал Тайченачев. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области заявили, что "информация уточняется"

Как пишет местное издание "Континент Сибирь", следственные действия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного против Тайченачева. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями).

По данным источников издания, в 2017 году институт заключил с ООО «Оптогард-Нанотех» договор на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы на сумму 6,2 млн руб. За выполненные работы компания перечислила институту свыше 4,6 млн руб. По версии следствия, после этого Тайченачев по просьбе научного руководителя института Сергея Багаева (был директором института до 2016 года) неправомерно заключил заведомо мнимый договор между институтом и Межотраслевой научно-технической ассоциацией «Сибирский лазерный центр» (МНТА «СЛЦ»), где Багаев числится гендиректором, на выполнение работ, связанных с предыдущим контрактом, за 2 млн рублей, зная, что организация не имеет собственных мощностей на исполнение обязанностей по договору.

В результате институт недополучил 2 млн руб.