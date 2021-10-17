Володин предложил ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира

Вячеслав Володин © KM.RU, Стоп-кадры из видеотрансляции

Нобелевская премия мира была дискредитирована своим присуждением политикам, допустившим развал своих стран и развязавшим конфликты и войны, вернуть доверие к ней можно путем введения процедуры отзыва награды. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он заметил, что "когда говорят о Нобелевской премии в области фундаментальных наук - вопросов нет", она вручается за реальные достижения.

Однако, продолжил Володин, четких критериев оценки лауреатов Нобелевской премии мира сейчас нет, несмотря на то что они были обозначены в завещании Альфреда Нобеля: внесение вклада в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив.

Спикер напомнил, что за последние годы премия была присуждена экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву, чье "правление привело к разобщению народов, крупнейшей геополитической катастрофе ХХ века - распаду СССР". Лауреатами стали политик из Мьянмы Аун Сан Су Чжи, чье правительство затем обвинили в геноциде мусульманской народности рохинджа, и бывший президент США Барак Обама, при котором произошла "арабская весна", вспыхнул конфликт в Сирии и т. д.

"Совершенно очевидно, такими решениями Нобелевская премия мира дискредитирована. Доверие к ней, возможно, сможет вернуть введение процедуры отзыва премии в случае выявленных фактов преступлений, нарушений против прав и свобод человека", - цитирует Володина ТАСС.

По его мнению, "недопустимо, когда люди, причастные к ужасным преступлениям", до сих пор являются ее лауреатами, а те, кто действительно заслуживает этой награды, - нет.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.10.2021, 19:12
    Гость: Думаю так

    А скажите пожалуйста-его Мессией не собираются объявить? Уже наверное пора.

  3. 17.10.2021, 19:05
    Гость: Гость

    Я думаю, что скорее всего, нобелевский комитет даже не подозревает о существовании Володина, а если и узнает, то только по его глупому высказыванию.

  4. 17.10.2021, 19:02
    Гость: не то

    Мог бы предложить введение процедуры отзыва депутатов ГД,губернаторов и импичмента президента.

  5. 17.10.2021, 18:54
    Гость: Зоя

    Не смейтесь, люди добрые, может, Володин себя Наполеоном считает... или президентом США...

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