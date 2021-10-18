«Мужское государство» признали экстремистским и запретили в России

Владислав Поздняков. Фото: Instagram

Деятельность незарегистрированного межрегионального объединения «Мужское государство» признана экстремистской, теперь она официально запрещена на территории России.

Такое решение вынес нижегородский областной суд. С соответствующим иском в начале октября обратилась прокуратура.

Адвокат Дзамболат Габараев просил перенести слушание, однако судья отказал в этой просьбе. Юрист жаловался, что времени для ознакомления с материалами дела не хватило, а прокуратура якобы не собрала достаточного количества доказательств. Прокурор требовал признать объединение экстремистским.

По итогам заседания суд согласился с доводами стороны обвинения и запретил деятельность организации на территории РФ, пишет РБК.

Ответчиками по делу проходят основатель «Мужского государства» Владислав Поздняков, а также Игорь Носов и Дмитрий Губанов. Истцом выступил и.о. прокурора региона Андрей Гальченко. Движение «Мужское государство» проповедует идеи патриархата и национализма. Оно было создано Поздняковым в 2016 году в рамках закрытого сообщества в социальной сети «ВКонтакте». В 2020 году администрация соцсети заблокировала сообщество за «призывы к насильственным действиям».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 18.10.2021, 21:10
    Гость: g

    вы как всегда не в курсе..
    это целый тренд проталкиваемы Левыми на западе - якобы агрессия мужчин в отношении женщин.. и таки да.. только Левые могут спасти бедных пилоток от сгашного мужеского фагшизма.
    этот процесс проявление подконтрольности рф..

  5. 18.10.2021, 18:41
    Гость: a

    В «Союзе таджикистанцев России» попросили власти Таджикистана и РФ наградить Manizha.
    Российский еврейский конгресс (РЕК) - это крупнейшая светская некоммерческая еврейская организация России.
    Конгресс русских американцев — общественная организация США, объединяет американских граждан русского происхождения.
    Хабаровская краевая общественная организация по защите прав и свобод "Союз Узбекистана" создана специально для того, чтобы обеспечить гражданам Узбекистана комфортное пребывание в России в рамках правового поля РФ.

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