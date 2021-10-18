«Мужское государство» признали экстремистским и запретили в России
Деятельность незарегистрированного межрегионального объединения «Мужское государство» признана экстремистской, теперь она официально запрещена на территории России.
Такое решение вынес нижегородский областной суд. С соответствующим иском в начале октября обратилась прокуратура.
Адвокат Дзамболат Габараев просил перенести слушание, однако судья отказал в этой просьбе. Юрист жаловался, что времени для ознакомления с материалами дела не хватило, а прокуратура якобы не собрала достаточного количества доказательств. Прокурор требовал признать объединение экстремистским.
По итогам заседания суд согласился с доводами стороны обвинения и запретил деятельность организации на территории РФ, пишет РБК.
Ответчиками по делу проходят основатель «Мужского государства» Владислав Поздняков, а также Игорь Носов и Дмитрий Губанов. Истцом выступил и.о. прокурора региона Андрей Гальченко. Движение «Мужское государство» проповедует идеи патриархата и национализма. Оно было создано Поздняковым в 2016 году в рамках закрытого сообщества в социальной сети «ВКонтакте». В 2020 году администрация соцсети заблокировала сообщество за «призывы к насильственным действиям».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Просто поняли, что с таким достоинством государства не построить.
вы как всегда не в курсе..
это целый тренд проталкиваемы Левыми на западе - якобы агрессия мужчин в отношении женщин.. и таки да.. только Левые могут спасти бедных пилоток от сгашного мужеского фагшизма.
этот процесс проявление подконтрольности рф..
Народ признали экстремистским и запретили в России...
Терешкова и Яровая только за.
В «Союзе таджикистанцев России» попросили власти Таджикистана и РФ наградить Manizha.
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Конгресс русских американцев — общественная организация США, объединяет американских граждан русского происхождения.
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