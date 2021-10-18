«Мужское государство» признали экстремистским и запретили в России

16:52 18.10.2021

Деятельность незарегистрированного межрегионального объединения «Мужское государство» признана экстремистской, теперь она официально запрещена на территории России.

Такое решение вынес нижегородский областной суд. С соответствующим иском в начале октября обратилась прокуратура.

Адвокат Дзамболат Габараев просил перенести слушание, однако судья отказал в этой просьбе. Юрист жаловался, что времени для ознакомления с материалами дела не хватило, а прокуратура якобы не собрала достаточного количества доказательств. Прокурор требовал признать объединение экстремистским.

По итогам заседания суд согласился с доводами стороны обвинения и запретил деятельность организации на территории РФ, пишет РБК.

Ответчиками по делу проходят основатель «Мужского государства» Владислав Поздняков, а также Игорь Носов и Дмитрий Губанов. Истцом выступил и.о. прокурора региона Андрей Гальченко. Движение «Мужское государство» проповедует идеи патриархата и национализма. Оно было создано Поздняковым в 2016 году в рамках закрытого сообщества в социальной сети «ВКонтакте». В 2020 году администрация соцсети заблокировала сообщество за «призывы к насильственным действиям».