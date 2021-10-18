Россия с 1 ноября приостанавливает работу своего представительства при НАТО

16:09 18.10.2021

Россия приостанавливает работу своего представительства при НАТО с 1 ноября. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Это стало ответной мерой на решение НАТО отозвать аккредитацию у восьми сотрудников постпредства РФ при организации.

Приостанавливается также деятельность военной миссии связи альянса в Москве. Аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября. Кроме того, прекращает свою работу информбюро НАТО в Москве, которое было учреждено при посольстве в Бельгии. Теперь для установления контактов с Россией организации следует обращаться к российскому послу в Бельгии, пояснил Лавров.

"Россия больше не будет делать вид, что в ближайшей перспективе возможны какие-то перемены в отношениях с НАТО", - заявил глава МИД РФ.

Ранее НАТО сообщило о сокращении миссии РФ с 20 до 10 человек из-за того, что российских дипломатов заподозрили во враждебной деятельности, пишет "Коммерсант". Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что высланные дипломаты были "необъявленными сотрудниками российской разведки".