Россия с 1 ноября приостанавливает работу своего представительства при НАТО

Акция протеста против создания базы НАТО

Россия приостанавливает работу своего представительства при НАТО  с 1 ноября. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Это стало ответной мерой на решение НАТО отозвать аккредитацию у восьми сотрудников постпредства РФ при организации. 

Приостанавливается также деятельность военной миссии связи альянса в Москве. Аккредитация ее сотрудников отзывается с 1 ноября. Кроме того, прекращает свою работу информбюро НАТО в Москве, которое было учреждено при посольстве в Бельгии. Теперь для установления контактов с Россией организации следует обращаться к российскому послу в Бельгии, пояснил Лавров.

"Россия больше не будет делать вид, что в ближайшей перспективе возможны какие-то перемены в отношениях с НАТО", - заявил глава МИД РФ.

Ранее НАТО сообщило о сокращении миссии РФ с 20 до 10 человек из-за того, что российских дипломатов заподозрили во враждебной деятельности, пишет "Коммерсант". Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что высланные дипломаты были "необъявленными сотрудниками российской разведки". 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.10.2021, 22:19
    Гость: Не переживай, горюнчик!

    На Украине тепло, и уровень жизни намного повысился, и травка там зеленее, и воздух демократический. Вот соберём денежку на билет в один конец и мы вас туда отправим на лечение от всех болячек холодом и голодом.

  3. 18.10.2021, 21:02
    Гость: ага

    зато другие нахлебники и русофобы типа ВОЗ, ПАСЕ, ВТО, ОБСЕ, ВАДА .. здравствуют, счастливо улыбаясь.

Все комментарии (14)
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