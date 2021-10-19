В мэрию Москвы поступила заявка на проведение «Русского марша»
Представители столичного филиала международной ассоциации «Институт национальной политики» и организации «Русская правозащитная лига» направили в мэрию Москвы уведомление о проведении 4 ноября в Люблине «Русского марша».
Согласно информации на сайте «Института национальной политики», число участников составит около 5000 человек, которые, предположительно, пройдут по улице Перерва, где «Русские марши» проходят с 2009 года.
Основным организатором шествия указан Илья Шарыпин из «Русской правозащитной лиги».
Оргкомитетом марша были учреждены лозунги марша: «За национал-демократию», «Против политрепрессий», «Против войны с Украиной», «За свободу слова».
Напомним, в сентябре мэрия Москвы отказалась согласовать акции протеста КПРФ. В качестве официальной причины была названа неблагополучная эпидемиологическая обстановка.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ни среди дворников, ни среди низко-квалифицированных категорий строителей -- кавказско-среднеазиатских мигрантов в Киеве не видно.
Разве что в розничной и киосковой торговле. Да и то -- немного.
авто улицы "нищего" Киева, фланирующих киевлян. Кто улицы метет? Видимо, СВОИХ селян привлекают. И, думаю, Вы согласитесь со мной, что КАК РАЗ САМОСТИЙНИКИ и объясняют залетным джигитам их место.
1) И самостийничество и "джигитизм" -- зло.
2) "Джигитизма" на Украине меньше из-за бедности оной. Там нет потребности в иммигрантской низко-квалифицированной раб.силы.
Нагло-инфильтранты, конечно, мелькают. Однако они, в своём большинстве, рассматривают "Незалежную" в качестве промежуточного звена в их пути на "Запад".
1)Вас, господин хороший, не самостийники, а плохо бритые джигиты топчут 2)В самостийницком Киеве их на порядок меньше, и они ЗНАЮТ СВОЕ МЕСТО.
Поддержка укрофашистов-полностью дискредитировала русский национализм.
Все.Того,что было-уже не будет никогда.