В мэрию Москвы поступила заявка на проведение «Русского марша»

Представители столичного филиала международной ассоциации «Институт национальной политики» и организации «Русская правозащитная лига» направили в мэрию Москвы уведомление о проведении 4 ноября в Люблине «Русского марша».

Согласно информации на сайте «Института национальной политики», число участников составит около 5000 человек, которые, предположительно, пройдут по улице Перерва, где «Русские марши» проходят с 2009 года.

Основным организатором шествия указан Илья Шарыпин из «Русской правозащитной лиги».

Оргкомитетом марша были учреждены лозунги марша: «За национал-демократию», «Против политрепрессий», «Против войны с Украиной», «За свободу слова».

Напомним, в сентябре мэрия Москвы отказалась согласовать акции протеста КПРФ. В качестве официальной причины была названа неблагополучная эпидемиологическая обстановка.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.10.2021, 00:13
    Гость: А. В.

    Ни среди дворников, ни среди низко-квалифицированных категорий строителей -- кавказско-среднеазиатских мигрантов в Киеве не видно.
    Разве что в розничной и киосковой торговле. Да и то -- немного.

  2. 19.10.2021, 23:44
    Гость: Сорин И.Л.- да наше же ТВ и показывает забитые

    авто улицы "нищего" Киева, фланирующих киевлян. Кто улицы метет? Видимо, СВОИХ селян привлекают. И, думаю, Вы согласитесь со мной, что КАК РАЗ САМОСТИЙНИКИ и объясняют залетным джигитам их место.

  3. 19.10.2021, 22:42
    Гость: А. В.

    1) И самостийничество и "джигитизм" -- зло.
    2) "Джигитизма" на Украине меньше из-за бедности оной. Там нет потребности в иммигрантской низко-квалифицированной раб.силы.
    Нагло-инфильтранты, конечно, мелькают. Однако они, в своём большинстве, рассматривают "Незалежную" в качестве промежуточного звена в их пути на "Запад".

  4. 19.10.2021, 22:29
    Гость: Сорин И.Л.- к A.B.

    1)Вас, господин хороший, не самостийники, а плохо бритые джигиты топчут 2)В самостийницком Киеве их на порядок меньше, и они ЗНАЮТ СВОЕ МЕСТО.

  5. 19.10.2021, 21:17
    Гость: Ceburec

    Поддержка укрофашистов-полностью дискредитировала русский национализм.
    Все.Того,что было-уже не будет никогда.

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