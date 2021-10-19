В мэрию Москвы поступила заявка на проведение «Русского марша»

13:55 19.10.2021

Представители столичного филиала международной ассоциации «Институт национальной политики» и организации «Русская правозащитная лига» направили в мэрию Москвы уведомление о проведении 4 ноября в Люблине «Русского марша».

Согласно информации на сайте «Института национальной политики», число участников составит около 5000 человек, которые, предположительно, пройдут по улице Перерва, где «Русские марши» проходят с 2009 года.

Основным организатором шествия указан Илья Шарыпин из «Русской правозащитной лиги».

Оргкомитетом марша были учреждены лозунги марша: «За национал-демократию», «Против политрепрессий», «Против войны с Украиной», «За свободу слова».

Напомним, в сентябре мэрия Москвы отказалась согласовать акции протеста КПРФ. В качестве официальной причины была названа неблагополучная эпидемиологическая обстановка.