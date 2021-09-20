Власти Москвы не согласовали митинги КПРФ из-за коронавируса

© KM.RU, Алексей Белкин

Власти Москвы отказались согласовывать митинги, которые КПРФ планировала провести после выборов в Госдуму.

Партия планировала провести митинги на Пушкинской площади 20, 21 и 25 сентября 2021 года. Соответствующие уведомления направлялись 6 сентября. Акции должны были пройти под названием «Народное обсуждение итогов выборов». В каждом мероприятии планировалось участие до 5000 человек.

Однако в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы заявили, что из-за коронавируса мероприятия согласованы не будут.

«С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки, в целях предотвращения распространения на территории города Москвы коронавируса и на основании пункта 2.6 указа мэра Москвы № 68-УМ от 8 июня 2020 года "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности" действует запрет на проведение публичных мероприятий в городе Москве. В связи с изложенным проведение указанных публичных мероприятий не согласовано», - цитирует РБК сообщение департамента региональной безопасности.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 20.09.2021, 22:23
    Гость: НХ

    Ну, да! Ну, да! Собраться тесной очередью для голосования, скорее всего, по приказу командования за Единую Россию - безопасно. Безопасно также собраться для того, чтобы отметить победу на выборах Единой России. А вот протестовать против не подконтрольному никаким наблюдателям дистанционному голосованию -это, опасно поскольку может способствовать распространения на территории города Москвы коронавируса.

  3. 20.09.2021, 22:07
    Гость: ABCD

    Не сомневался, что ковида животворящая будет помогать власти пасти стадо рабов (божьих).

  4. 20.09.2021, 21:28
    Гость: Ник

    Где это видели,чтобы власть разрешала митинги,шествия против нее? На Западе протестующие не спрашивают разрешение властей выходить на шествия,митинги если не согласны с ее решениями и сами выходят на улицы.Примеры - Франция, США.

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