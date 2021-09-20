Власти Москвы не согласовали митинги КПРФ из-за коронавируса
Власти Москвы отказались согласовывать митинги, которые КПРФ планировала провести после выборов в Госдуму.
Партия планировала провести митинги на Пушкинской площади 20, 21 и 25 сентября 2021 года. Соответствующие уведомления направлялись 6 сентября. Акции должны были пройти под названием «Народное обсуждение итогов выборов». В каждом мероприятии планировалось участие до 5000 человек.
Однако в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы заявили, что из-за коронавируса мероприятия согласованы не будут.
«С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки, в целях предотвращения распространения на территории города Москвы коронавируса и на основании пункта 2.6 указа мэра Москвы № 68-УМ от 8 июня 2020 года "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности" действует запрет на проведение публичных мероприятий в городе Москве. В связи с изложенным проведение указанных публичных мероприятий не согласовано», - цитирует РБК сообщение департамента региональной безопасности.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну, да! Ну, да! Собраться тесной очередью для голосования, скорее всего, по приказу командования за Единую Россию - безопасно. Безопасно также собраться для того, чтобы отметить победу на выборах Единой России. А вот протестовать против не подконтрольному никаким наблюдателям дистанционному голосованию -это, опасно поскольку может способствовать распространения на территории города Москвы коронавируса.
Так Собакин сам и распространяет свой "картоновирус".
Не сомневался, что ковида животворящая будет помогать власти пасти стадо рабов (божьих).
Где это видели,чтобы власть разрешала митинги,шествия против нее? На Западе протестующие не спрашивают разрешение властей выходить на шествия,митинги если не согласны с ее решениями и сами выходят на улицы.Примеры - Франция, США.
поганый повод против конкурентов