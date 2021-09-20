Власти Москвы не согласовали митинги КПРФ из-за коронавируса

18:05 20.09.2021

Власти Москвы отказались согласовывать митинги, которые КПРФ планировала провести после выборов в Госдуму.

Партия планировала провести митинги на Пушкинской площади 20, 21 и 25 сентября 2021 года. Соответствующие уведомления направлялись 6 сентября. Акции должны были пройти под названием «Народное обсуждение итогов выборов». В каждом мероприятии планировалось участие до 5000 человек.

Однако в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы заявили, что из-за коронавируса мероприятия согласованы не будут.

«С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки, в целях предотвращения распространения на территории города Москвы коронавируса и на основании пункта 2.6 указа мэра Москвы № 68-УМ от 8 июня 2020 года "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности" действует запрет на проведение публичных мероприятий в городе Москве. В связи с изложенным проведение указанных публичных мероприятий не согласовано», - цитирует РБК сообщение департамента региональной безопасности.