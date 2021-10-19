В Петербурге введут QR-коды для посещения театров и непродуктовых магазинов

08:45 19.10.2021

Власти Санкт-Петербурга ужесточают меры, направленные против распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), сообщает "Интерфакс".

Согласно подписанным поправкам к постановлению правительства №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с 1 ноября вводятся QR-коды для посетителей конгрессно-выставочных, спортивных и физкультурных мероприятий численностью более 40 человек. Исключение составляют дети и подростки до 18 лет.

Также запрещается детским и подростковым группам посещать театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, музеи, выставки.

С 15 ноября QR-код вводится для посетителей бассейнов, фитнес-центров, театров, цирков, концертных залов, кинотеатров, музеев и выставок, а также на церемонии торжественной регистрации брака. Численность массовых мероприятий, проведение которых допустимо без согласования, снижается с 75 до 40 человек.

С 1 декабря это условие вводится для посетителей предприятий общественного питания (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта), объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов и магазинов, реализующих товары первой необходимости, а также магазинов, не имеющих зала обслуживания), а также при размещении в домах отдыха.

Отмечается, что QR-код должен свидетельствовать либо о прохождении полного курса вакцинации, либо о перенесенном заболевании в последние полгода. QR-код может заменить справка о наличии медицинского отвода от вакцинации, объяснили в городской администрации.

Кроме того, компании, организации, индивидуальные предприниматели с 1 ноября должны перевести на дистанционный режим работы сотрудников старше 60 лет в случае, если у них нет QR-кода или справки о медотводе от прививки.

Исполнительные органы государственной власти Петербурга с 1 ноября по 3 ноября должны перевести на дистанционный режим работы всех сотрудников, за исключением тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования органа власти. Работодателям надо будет аналогичным образом организовать работу сотрудников.