Агрегаторы такси и сервисы доставки еды начали вводить дополнительный сбор

Агрегаторы такси и сервисы доставки еды начали вводить сервисные сборы, сообщает газета "КоммерсантЪ".

По данным издания, оплачиваемые пользователями сборы, появились у "Ситимобила", а до этого — у "Яндекс.Еды"и Delivery Club. Согласно письму, которое "Ситимобил" разослал своим партнерам, сервисный сбор будет автоматически включен в стоимость поездки в размере 1-4,5 рублей. Отмечается, что все средства будут направлены на развитие сервиса, на доходах водителей это не отразится.

Как рассказали эксперты, данные нововведения необходимы для выхода на прибыльность и улучшения экономики. В самих компаниях данный сервисный сбор назвали "необходимым решением в условиях роста нагрузки на всю инфраструктуру". 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 19.10.2021, 11:13
    Гость: ONE

    дождались варягов!
    рынок автотранспорта контролируют иноземцы-производство-Корея,Франция,Китай,ФРГ,б/ущный хлам автосалоны продают как новый-если у Вас нет необходимой суммы-накинут кредит еще на 100500К рублей...допы на хз что просто выводят из себя! Где Роспотребнадзор,когда он нужен? Почему за деньги налогоплательщиков они занимаются ерундой? "Масочки наденьте!".
    Многие ездят на своём транспорте на работу и каждый желает приобрести надежную машинку а не проблему на свою голову.Сейчас и сервисмэны порадовали-можно срубить бабло на доставках по-быстрому без регистрации и СМС...

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