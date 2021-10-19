Агрегаторы такси и сервисы доставки еды начали вводить дополнительный сбор

09:50 19.10.2021

Агрегаторы такси и сервисы доставки еды начали вводить сервисные сборы, сообщает газета "КоммерсантЪ".

По данным издания, оплачиваемые пользователями сборы, появились у "Ситимобила", а до этого — у "Яндекс.Еды"и Delivery Club. Согласно письму, которое "Ситимобил" разослал своим партнерам, сервисный сбор будет автоматически включен в стоимость поездки в размере 1-4,5 рублей. Отмечается, что все средства будут направлены на развитие сервиса, на доходах водителей это не отразится.

Как рассказали эксперты, данные нововведения необходимы для выхода на прибыльность и улучшения экономики. В самих компаниях данный сервисный сбор назвали "необходимым решением в условиях роста нагрузки на всю инфраструктуру".