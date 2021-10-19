Голикова предложила объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни

14:25 19.10.2021

Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила из-за распространения коронавирусной инфекции ввести по всей стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, а в некоторых регионах со сложной эпидемической ситуацией — уже с 23 октября. Об этом она сообщила на заседании координационного совета правительства РФ по борьбе с COVID-19.

Помимо этого, вице-премьер предложила работодателям перевести невакцинированных граждан и сотрудников старше 60 лет на дистанционную работу на срок до четырех недель.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в свою очередь назвал предложения о новых ограничениях «сложными, но необходимыми». Глава правительства пообещал доложить о них президенту, который и примет окончательное решение.