Голикова предложила объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни

Фото с сайта government.ru

Вице-премьер России Татьяна Голикова предложила из-за распространения коронавирусной инфекции ввести по всей стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, а в некоторых регионах со сложной эпидемической ситуацией — уже с 23 октября. Об этом она сообщила на заседании координационного совета правительства РФ по борьбе с COVID-19.

Помимо этого, вице-премьер предложила работодателям перевести невакцинированных граждан и сотрудников старше 60 лет на дистанционную работу на срок до четырех недель.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в свою очередь назвал предложения о новых ограничениях «сложными, но необходимыми». Глава правительства пообещал доложить о них президенту, который и примет окончательное решение.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.10.2021, 23:28
    Гость: *

    А на чью мельницу лили и льют воду организаторы всех этих выборов-голосований,"Алых парусов",переполненных стадионов,парадов и проч.? То,что творит власть в стране, то в пятидесятый раз заявляя о победе над ковидом,то истеря о постигшей нас беде, здравому разумению не поддается.Но в том,что всем властно - привластным не угрожает остаться в коридоре,как и их многочисленным родственникам,можно быть абсолютно уверенными.Вообще,было бы очень здорово,дать Голиковой и иже с ней,сколько они хотят денег и на веки вечные запретить им любое руководство.Пусть кушают,гуляют,радуются жизни.Для страны было бы гораздо больше пользы ,если бы все эти "руководилы" просто ни во что не лезли,да и дешевле значительно.Давным-давно уже бы все наладилось в стране,само по себе,естественным путем.Достали уже.

  2. 19.10.2021, 22:33
    Гость: Ггреческому смоковнику

    Выдавливай из

    себе раба. Просто история ещё раз доказывает что русские самый непокорный народ. А вы там рабы хоть засмакуйтесь вместе со своими СМИ.

  4. 19.10.2021, 20:02
    Гость: Откр. 6:7-8

    И когда Он снял четвёртую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: иди и смотри. И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя «смерть»; и ад следовал за ним; и дана ему власть над четвертою частью земли — умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными.

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