СМИ сообщили о вакцинации Деда Мороза от COVID-19

Главный Дед Мороз России из Великого Устюга вакцинировался от коронавируса в Вологодской области.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение резиденции Деда Мороза.

«Российский Дед Мороз из Великого Устюга одним из первых вакцинировался от коронавируса, регулярно сдаёт тесты и готовится к будущим встречам с детьми и взрослыми», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что сотрудники резиденции Деда Мороза работают в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и новыми коронавирусными ограничениями, которые были введены в регионе с 6 октября.

При этом туристы продолжают посещать объекты Деда Мороза в Великом Устюге и на Вотчине Деда.

«77 тыс. экскурсантов побывало в 2020 году из разных городов и стран. В период с января по октябрь текущего года в гостях у Деда Мороза уже побывали почти 67 тыс. экскурсантов. На сегодняшний день путешествие к Деду Морозу запланировали 25 тыс. человек», - отмечается в сообщении.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 20.10.2021, 17:46
    Гость: мир сошёл с ума

    Хоть не заходи в интернет и не читай вот такие глупости. Уже дно, по-моему. А как живут люди, которые тв смотрят...

Все комментарии (11)
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