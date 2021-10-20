СМИ сообщили о вакцинации Деда Мороза от COVID-19

15:20 20.10.2021

Главный Дед Мороз России из Великого Устюга вакцинировался от коронавируса в Вологодской области.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение резиденции Деда Мороза.

«Российский Дед Мороз из Великого Устюга одним из первых вакцинировался от коронавируса, регулярно сдаёт тесты и готовится к будущим встречам с детьми и взрослыми», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что сотрудники резиденции Деда Мороза работают в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и новыми коронавирусными ограничениями, которые были введены в регионе с 6 октября.

При этом туристы продолжают посещать объекты Деда Мороза в Великом Устюге и на Вотчине Деда.

«77 тыс. экскурсантов побывало в 2020 году из разных городов и стран. В период с января по октябрь текущего года в гостях у Деда Мороза уже побывали почти 67 тыс. экскурсантов. На сегодняшний день путешествие к Деду Морозу запланировали 25 тыс. человек», - отмечается в сообщении.