РПЦ не планирует вводить новые ограничения из-за COVID-19

18:32 22.10.2021

Русская православная церковь не планирует вводить новые ограничения в храмах в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

"Мы считаем, что тех мер и ограничений, которые применяются в храмах с лета 2020 года, вполне достаточно. Новых вводить не планируем", - заявил ТАСС руководитель отдела аналитики и обеспечения деятельности органов высшего церковного управления Управления делами Московской патриархии, епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Епископ напомнил, что в настоящее время в храмах Русской православной церкви действуют особые санитарные меры, в числе которых масочный режим, социальное дистанцирование, дезинфекция церковной утвари и помещений.

В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом президент России Владимир Путин принял решение об объявлении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с правом регионов при необходимости увеличить этот срок. РПЦ закрывать храмы на время этой нерабочей недели не будет.