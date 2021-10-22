РПЦ не планирует вводить новые ограничения из-за COVID-19

Храм Христа Спасителя © KM.RU, Илья Шабардин

Русская православная церковь не планирует вводить новые ограничения в храмах в связи с ростом заболеваемости COVID-19. 

"Мы считаем, что тех мер и ограничений, которые применяются в храмах с лета 2020 года, вполне достаточно. Новых вводить не планируем", - заявил ТАСС руководитель отдела аналитики и обеспечения деятельности органов высшего церковного управления Управления делами Московской патриархии, епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Епископ напомнил, что в настоящее время в храмах Русской православной церкви действуют особые санитарные меры, в числе которых масочный режим, социальное дистанцирование, дезинфекция церковной утвари и помещений.

В связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом президент России Владимир Путин принял решение об объявлении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с правом регионов при необходимости увеличить этот срок. РПЦ закрывать храмы на время этой нерабочей недели не будет.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 22.10.2021, 22:16
    Гость: Атеист

    А зачем РПЦ вводить ограничения? Доход от отпеваний, свечечек и записочек - иссякнет

Все комментарии (11)
Выбор читателей
«Это война»: на фоне забастовок в США, Италии и протестов по всему миру песня против принуждения к вакцинации вошла в топ-10 iTunes
Сербия не сможет оплачивать газ по новой цене, которую предлагает Россия
Зал заседаний Европарламента
Алексей Навальный стал лауреатом Сахаровской премии
Путин назвал революцию причиной распада российского государства
Избранное
Глеб Самойлов поблагодарил «Брат-2» за тот мир, в котором мы живем
«Это в старых, настоящих революциях на власть претендовала контрэлита, сама создающая свою силу во внеэлитном пространстве. В сегодняшних имитациях все массовки на улицах организуются во властных кабинетах»
Россия, которую мы потеряли, и 1992-й, куда не хочется возвращаться. Пять главных свежих новогодних фильмов
Для мигрантов и по-мигрантски: как Греф делает «Сбербанк» Gastarbeiter friendly
Избавляемся от флюса народными методами
Черноплодная рябина: коротко и главном
«Зенит» провел свой лучший матч в Лиге чемпионов, считает Василий Уткин
Как научиться общаться с людьми?
Почему российские военные в Карабахе оказались под надзором Эрдогана
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сделал любопытное заявление
Сборник русскоязычных металлических каверов «Gods of Metal»