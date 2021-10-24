Песков: Россия застрахована от пересмотра базовых традиционных ценностей

14:12 24.10.2021

Россия застрахована от пересмотра базовых традиционных ценностей законами и нетерпимостью к подобного рода проявлениям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия" в ответ на вопрос, удивляет ли его или что-то шокирует в западных действиях в отношении базовых ценностей.

"До тех пор, пока мы сами себя защищаем от этого - нашими законами, нашей, ну, наверное, нетерпимостью к каким-то проявлениям - мы, наверное, застрахованы от этого. И пока мы от этого застрахованы, ну в конце-концов, пусть они делают что хотят, это их дело" , - приводит слова Пескова РИА Новости.