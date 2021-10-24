Песков: Россия застрахована от пересмотра базовых традиционных ценностей
Россия застрахована от пересмотра базовых традиционных ценностей законами и нетерпимостью к подобного рода проявлениям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия" в ответ на вопрос, удивляет ли его или что-то шокирует в западных действиях в отношении базовых ценностей.
"До тех пор, пока мы сами себя защищаем от этого - нашими законами, нашей, ну, наверное, нетерпимостью к каким-то проявлениям - мы, наверное, застрахованы от этого. И пока мы от этого застрахованы, ну в конце-концов, пусть они делают что хотят, это их дело" , - приводит слова Пескова РИА Новости.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Я так понимаю,что НЕ ЛГАТЬ,НЕ КРАСТЬ,НЕ ПРЕДАВАТЬ - из застрахованных базовых ценностей России он либо уже исключил,либо российская власть уже не Россия.
Судя по тому, как вы все дружно боретесь с коронавирусом, то "ценности" у вас одинаковые. И цель, кстати, тоже. Как говорится, по делах их узнаете их. Так что лично я не вижу никакой разницы. А то, что вы бабки никак не можете между собой поделить - так это дело "семейное"...
Это беспросветная нищета народа , сверх воровство верхущки власти , вывод всех честно наворованных средств на бездуховный запад , озлобленность людей друг на друга , полицейский произвол , насилие швабрами в колониях и войсковых частях ....ну вообще список долгий
Кто не без греха.... Но,грех никогда не был традиционной ценностью ...
"...он иногда такую пургу несёт"...